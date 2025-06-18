В ночь с 1 на 2 августа 1990 года к одной из пиццерий в округе Колумбия поступил необычный заказ: сотрудники ЦРУ срочно запросили 21 пиццу, в тот же день иракские войска начали вторжение в Кувейт — событие, с которого началась война в Персидском заливе.

С тех пор в экспертных кругах появилось неформальное понятие — «индекс пиццы» (Pizza Index или Pentagon Pizza Meter), которое обозначает всплеск заказов еды с доставкой в ключевые госструктуры США (ЦРУ, Пентагон, Белый дом) в канун значимых политических или военных решений.

Впервые на этот феномен обратил внимание владелец франшизы Domino’s Франк Микс в 1980-х, он заметил, что каждый раз, когда международная обстановка резко обострялась — заказы у Пентагона росли в разы. Например, в октябре 1983 года, накануне вторжения США в Гренаду, объем заказов почти удвоился, а в декабре 1998-го резкий всплеск зафиксировали во время обострения на Балканах и разбирательств по импичменту Билла Клинтона.

Объяснение простое: в такие дни сотрудники спецслужб остаются работать круглосуточно, выход за пределы здания ограничен, и еду заказывают прямо в офис. Пицца при этом — один из самых популярных вариантов.

В последние годы наблюдатели используют «индекс пиццы» как косвенный способ мониторинга ситуации — в том числе на основе открытых источников (OSINT), например, анализируя активность служб доставки или очереди у пиццерий через Google Maps. Так, 13 апреля 2024 года фиксировали аномальный рост заказов в окрестностях Белого дома и Пентагона — на фоне ожидаемых ударов Ирана по Израилю. Похожий паттерн, по данным ProleWiki, наблюдался и в июне 2025 года перед очередной волной атак.

Сегодня «Индекс пиццы» остается маркером, который не всегда попадает в официальные отчеты, но часто дает неожиданные подсказки о грядущих событиях. Это тот случай, когда пицца может рассказать о планах больших держав раньше, чем заголовки в мировых медиа.