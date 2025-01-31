С 1 февраля 2025 года россиян ждет ежегодная индексация ряда социальных выплат — в частности, пособий на детей и материнского капитала. Увеличатся размеры матпомощи для инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий граждан. «Инк.» разобрался, на сколько вырастут выплаты и пособия и кому ждать индексации в феврале.

На сколько проиндексируют соцвыплаты с 1 февраля 2025

На февраль запланировано повышение социальных выплат, которые не зависят от прожиточного минимума. Ряд пособий и других видов матпомощи индексируют в соответствии с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году этот показатель достиг 9,5% — на столько и увеличится размер выплат. Новые суммы граждане получат уже в феврале.

Какие выплаты проиндексируют с 1 февраля 2025 — список

В первую очередь индексация затронет семьи с детьми. Так, с 1 февраля проиндексируют:

материнский капитал;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячные выплаты по уходу за ребенком;

единое пособие;

единовременное пособие по усыновлению ребенка и др.

Но повышение выплат ждет и другие категории населения. К примеру, граждан с инвалидностью. С 1 февраля повысят на 9,5%:

фиксированную часть пенсии по инвалидности;

выплату по уходу за детьми с инвалидностью;

размер ЕДВ (ежемесячных денежных выплат).

Также увеличится ряд других социальных пособий. В частности:

выплаты Героям труда РФ;

выплаты Героям СССР, России и полным кавалерам ордена Славы;

выплаты ветеранам и участникам боевых действий;

пособия за несчастный случай на производстве;

пособия на погребение и др.

Всего индексация затронет более 15 млн получателей матпомощи.

На сколько увеличится материнский капитал с 1 февраля 2025 года

В феврале материнский капитал проиндексируют на 9,5%. Родители, ни разу не распоряжавшиеся средствами, получат наибольшую прибавку: сумма для первенцев вырастет на 59,9 тыс. руб. (до более 690,2 тыс. руб.), а для второго ребенка — на 79,1 тыс. руб. (до более 912,1 тыс. руб.). Если на сертификате остались неиспользованные средства, эту сумму также увеличат.

Вторая индексация пенсий в феврале 2025 года

Также с февраля получатели страховых пенсий будут получать выплаты в новом размере — после повторной индексации. Первоначально в январе пенсии повысили на 7,3%. Впервые с 2016 года индексация затронула и работающих пенсионеров тоже.

В январе президент России Владимир Путин распорядился повторно произвести повышение пенсий задним числом до уровня фактической инфляции по итогам 2024 года. Поэтому в феврале пенсионеры, работающие и неработающие, получат сумму, проиндексированную на 9,5%, а еще компенсацию недоплаченного за январь.

Индексация социальных пенсий тем, у кого недостаточно стажа для страховых выплат, будет произведена с 1 апреля 2025.

Индексация соцвыплат с 1 февраля 2025 — главное