Министерство телекоммуникаций Индии отменило свое требование, согласно которому производители были обязаны предустанавливать на все новые устройства государственное приложение Sanchar Saathi («Санчар Саати») для защиты от мошенничества, передает NBC News.

Freepik

Решение, опубликованное всего двумя днями ранее, обязывало компании установить ПО в течение 90 дней и не позволять его удаление, что вызвало серьезную озабоченность по поводу приватности и свободы выбора пользователей. Требование также вступало в противоречие с политикой Apple, запрещающей предустановку любых сторонних приложений.

В новом заявлении министерство пояснило, что отказ от обязательной предустановки связан с резким ростом органического интереса: за сутки приложение скачали 600 тыс. новых пользователей.

Ведомство подчеркнуло, что «Санчар Саати» — это исключительно инструмент защиты от мошенников, не содержащий скрытых функций, и пользователи могут удалять его по своему усмотрению.

Приложение, запущенное в январе, уже имеет более 14 млн загрузок и помогает блокировать утерянные телефоны и выявлять поддельные SIM-карты.