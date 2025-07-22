Индонезия представит свою первую стратегию развития искусственного интеллекта в августе 2025 года, чтобы привлечь инвестиции из-за рубежа. Так страна рассчитывает найти инвесторов в лице мировых технологических гигантов, которые могут быть заинтересованы в создании инфраструктуры для удовлетворения спроса на облачные технологии и услуги ИИ, сообщает Reuters.

Rawpixel/Freepik

Заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Незар Патрия в интервью агентству рассказал, что навигационная карта является первым индонезийским исчерпывающим документом в области искусственного интеллекта. «Стратегический план поможет разработчикам ИИ ориентироваться (на рынке Индонезии — „Инк“), в том числе в вопросах инфраструктуры и вычислительных кластеров», — сообщил он. Патрия отметил, что в ней будет подробно описано внедрение ИИ в такие сферы, как здравоохранение и сельское хозяйство.

Он добавил, что с помощью дорожной карты инвесторы смогут оценить потенциал применения искусственного интеллекта в стране и инвестировать капитал в развитие Индонезии.

Согласно апрельскому отчету Бостонской консалтинговой группы, страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) смогут укрепить экономическое положение благодаря внедрению искусственного интеллекта. По прогнозам, его вклад в ВВП региона составит от 2,3% до 3,1%. Наибольший прирост валового внутреннего продукта ожидается в Индонезии.

Аналитик исследовательского центра PIKAT Demokrasi Дамар Хуниарто заявил, что страна сейчас не готова самостоятельно стать разработчиком ИИ из-за отсутствия инфраструктуры, такой как чипы, и нехватки навыков в области ИИ у работников.

Замминистра Патрия обратил внимание на существующие в информационной среде риски дезинформации и утечки данных, но не уточнил, как эти проблемы будут решены в рамках дорожной карты.

Ранее «Инк» писал, что Microsoft инвестировала $1,7 млрд в инфраструктуру ИИ в Индонезии.