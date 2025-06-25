Сервис «Яндекс Ритм» представил новую функцию, которая позволяет инфлюенсерам и пользователям формировать тематические подборки товаров и образов. Они отображаются в ленте «Яндекс Ритма» и под поисковой строкой на главной странице «Яндекса». Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: «Яндекс»

Например, стилисты могут создавать коллекции летней одежды от локальных брендов, а дизайнеры — предлагать идеи для интерьеров в скандинавском стиле. Для бизнеса, чей контент используется для создания коллекций, это возможность увеличить узнаваемость и привлечь новых клиентов.

Пользователи могут делиться ссылками на коллекции через соцсети с друзьями или клиентами. Коллекции доступны в персонализированной ленте для аудитории с похожими интересами. Функция «Добавить товар» позволяет включать в подборки товары, отсутствующие в сервисе.

При активации опции «Показывать коллекцию в ленте» подборка становится общедоступной, а искусственный интеллект предлагает варианты названий. Для приватности предусмотрена «Секретная коллекция», доступная только автору.

В сервисе уже представлены коллекции от инфлюенсеров, например Алины Антиповой и Елизаветы Дубровиной. Стилист Татьяна Бобылева отметила, что функция сильно экономит время и позволяет делать больше контента, так как «больше не нужно собирать отдельно ссылки, картинки, мудборды, цены, достаточно создать коллекцию и поделиться ссылкой с клиентом».