Медиа для предпринимателей «Инк» и Samba by Okkam запускают совместное исследование рекламных затрат и эффективности каналов продвижения специально для малого и среднего бизнеса (МСБ). Наша задача — понять, как МСБ продвигает товары и услуги: какие онлайн- и офлайн-каналы использует, какие расходы несет, что именно работает, а что вызывает сложности.

Почему мы запускаем это исследование и чем оно отличается от остальных:

обычно в фокусе — крупные бренды или игроки с большими бюджетами. Но малых и средних предпринимателей почти не анализируют, хотя они составляют основу рынка. Мы хотим исправить это — собрать данные у МСБ, у «равных» по размеру и отрасли, чтобы сформировать бенчмарки, применимые именно к этой группе. В планах — изучить мнение не менее 1 тыс. респондентов. При этом мы изучим не только интернет-каналы, но и все варианты рекламных размещений.

Результаты исследования позволят вам увидеть, как распределяются расходы на продвижение в компаниях, похожих на вашу: по каналам (контекст, таргет, соцсети, SEO и др.), доле бюджета, по сложности или барьерам, с которыми сталкиваются предприниматели, и по отдаче от вложений. Это поможет сравнить себя с другими, скорректировать стратегию и бюджет, принять более осознанные решения.

Мы опубликуем итоги и выводы из исследования на площадках «Инка», Samba и Okkam. Также мы соберем и затем поделимся с участниками количественными данными на основании мониторинга выходов рекламы на ТВ, по радио, в наружной рекламе, в интернете и мессенджерах, которые предоставят наши партнеры.

Чтобы сделать исследование действительно репрезентативным, нам важен каждый ваш ответ. Просим вас пройти анонимный опрос — это займет не более 5−7 минут. Ваши данные будут использованы только в обобщенном виде. Партнерам «Инк» и Okkam мы отдельной рассылкой отправим приглашение; но вы можете пройти опрос прямо сейчас — по ссылке:

-> пройти опрос.

Данные собираем до 25 октября. Партнерами исследования стали Корпорация МСП и деловая соцсеть Tenchat.

Присоединяйтесь — вместе мы создадим прозрачную картину рынка, которая поможет малым и средним бизнесам эффективнее расходовать рекламные бюджеты и выбирать рабочие каналы.