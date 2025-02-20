«Инк.» в рамках «Студфеста 2025» выяснил у студентов, какие, по их мнению, личные ценности помогают предпринимателям добиваться успеха. Участники студенческих сообществ поделились мнением о важности стабильности и амбиций, а также рассказали, как относятся к риску и на что готовы пойти ради достижения цели.

Оказалось, что учащиеся вузов считают ответственность главным личным качеством, которое может привести предпринимателя к успеху. Ее выбрали 28,9% опрошенных. 22,8% находят более важным креативность, а 21,5% респондентов — устойчивость.

Еще 16,7% студентов, считают, что достичь вершин в предпринимательстве помогает энергичность. Честность, как путь к успеху, указали лишь 10,2% участников опроса.

«Инк.» предложил студентам также рассказать о преимуществах, которые, по их мнению, дает собственный бизнес. Увеличение дохода или финансовая выгода стали лидерами среди ответов. Такой вариант указали 37,5% опрошенных.

Второй причиной начать собственное дело стали личная свобода и возможность самостоятельно принимать решения. Эти преимущества назвали 26,1% участников опроса.

Создание новых и уникальных продуктов оказалось немаловажными для 20,5%, а социальное влияние и возможность помогать обществу — для 15,9%.

Практически половина (48,9%) студентов заявили, что готовы рискнуть в бизнесе, когда почувствуют, что вероятность успеха высока. Треть (34,1%) согласны испытать судьбу ради больших достижений.

Еще 17% опрошенных поделились, что предпочитают минимизировать риски. Интересно, что никто из респондентов не избегает их полностью.

Отвечая на вопрос о самом большом риске, который готовы взять на себя участники опроса ради успеха их потенциального бизнеса, студенты чаще всего называли деньги и финансовую стабильность.