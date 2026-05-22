В этом году «Инк» на ЦИПРе решил не прятаться в кулуарах. В самые плотные дни форума, когда в расписании десятки параллельных дискуссий, зал все равно заполняется людьми, которым важен не еще один «панельный консенсус», а живой спор о технологиях и их последствиях.

Креативный директор Инка Михаил Конев и руководитель спецпроектов Дарья Голикова вышли на сцену в роли модераторов сразу двух сессий — про будущее ИТ и про то, как алгоритмы и ИИ участвуют в цифровой отмене на маркетплейсах. Вместо дежурных презентаций они выбрали позицию людей, которые задают неудобные вопросы и в каждом блоке требуют перейти от лозунгов к практике.

Михаил Конев: конфликт подходов вместо «панели о будущем»

Фото: здесь и далее — пресс-служба ЦИПРа

С самого начала Михаил честно проговаривает правила игры: это не «обзор технологий», а разговор о том, как и за счет кого они становятся частью реальной жизни. Он собрал панель так, чтобы за столом оказались разные поколения и роли — наука, интеграторы, госкорпорации, предприниматели.

Первый заход — не абстрактное «что вы думаете об ИИ», а прямой вопрос: в какой момент технология перестает быть прототипом уровня лаборатории и начинает менять отрасли. Ученые говорят о сильных научных школах и грантовой поддержке, бизнес — о риске и длинных деньгах, регуляторы — о необходимости учитывать новые угрозы, вроде квантовой криптографии.

Когда очередной спикер снова уходит в «надо просто больше вкладываться в науку», Михаил чуть иронично замечает, что «бывает, что наука есть, а жизни нет», и просит назвать конкретный механизм перехода от лаборатории к продукту. В ответ появляется связка «целевой запрос + деньги + партнерство государства и индустрии», а не только надежда на гениев.

Самый напряженный момент — спор о том, кто вообще задает спрос на технологии. Один из участников настаивает, что все определяют визионеры, которые раньше других видят тренды; другой парирует примером Леонардо да Винчи и Медичи и фактически обвиняет коллег в «бреде». В этот момент Михаил мгновенно гасит персональные выпады и разворачивает спор обратно к сути: сегодня спрос формируют и рынок, и государство, и регуляторы, но без людей, готовых переходить между индустриями и не терять любопытство, ничего не случится.

За счет таких «остановок» сессия не разваливается и не превращается в парад отчетов. На выходе у зала остается ощущение, что сложный разговор про мегатехнологии, удачу и случайности все равно приземлился в понятные вопросы «кто платит, кто рискует и кто отвечает за результат».

Дарья Голикова: как алгоритмы и ИИ влияют на продавцов и покупателей

Сессия, которую вела Дарья, начинается с очень конкретной боли: что делать продавцу, если вчера у него всё росло, а сегодня карточки неожиданно исчезли из рекомендаций и продажи обрубились. Вместо обсуждения «экосистем будущего» она просит представителей крупных площадок честно объяснить, что стоит за такими падениями. Ответ — чаще всего это не «злой ИИ», а борьба с серыми схемами и мошенничеством, когда под одну гребенку иногда попадают и честные селлеры.

Дарья не дает спрятаться за фразой «у нас всё прописано в документации» и просит спикеров собрать многостраничные гайды в три–четыре реальных правила. В ответ звучит простая, но для зала важная мысль: не пытаться обмануть систему ради краткосрочной выгоды, работать с качеством товара и его описанием, следить за тем, как пользователи на него реагируют. Это уже не разговор про «магический ИИ», а про базовую честность бизнеса: никакой алгоритм не спасёт продавца, если он продает ерунду.

Из примеров — история модных ботинок таби: Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской Минюстом в России и запрещенной) забит картинками, пользователи массово несут этот запрос в поиск, и площадке приходится помогать им находить аналоги, когда оригинальный бренд недоступен. На этом кейсе Дарья показывает, как тренды и пользовательское поведение меняют выдачу не меньше, чем настройки модели.

Далее разговор поднимается на уровень ИИ‑ассистентов и сценариев работы больших языковых моделей. Дарья формулирует то, о чем многие думают, но не всегда спрашивают: если раньше наше внимание ограничивали «обычные» алгоритмы, не создадут ли ИИ‑помощники новый слой фильтров, где система будет еще жестче решать, что мы увидим. Исследователи признают: при продуктизации модели неизбежно сужают под конкретные бизнес‑задачи — от роста маржи до приоритизации собственных продуктов.

В какой‑то момент дискуссия уходит в пример с аптечным продавцом, который одновременно и рекомендательная система, и человек с планом по продаже «правильных» брендов. Отталкиваясь от этого, Дарья возвращает разговор к ключевому вопросу: где тонкая грань между заботой о пользователе и созданием пузыря, в котором он видит только то, что выгодно платформе или его личному ИИ‑агенту.

Что в итоге сделал «Инк» на ЦИПРе

За две сессии «Инку» удалось развести по полюсам типичные позиции рынка и заставить их говорить друг с другом, а не параллельно. В панели Михаила спор про мегатехнологии, науку и удачу не растворился в общем «надо развиваться», а дошел до прямых ответов про деньги, сроки и ответственность. В панели Дарьи тема «ИИ и маркетплейсы» превратилась из красивой повестки в набор понятных правил игры и честный разговор о том, как алгоритмы влияют на жизни конкретных продавцов.

Для «Инка» такая модерация — это не разовая роль на форуме, а часть позиции: быть посредником между технологическим сообществом, бизнесом и пользователями, который не боится спорить, но умеет вовремя вернуть разговор к сути. На ЦИПРе это выразилось в простом эффекте: люди выходили из залов не только с фотографиями бейджей, но и с вопросами, которые хочется принести в свои команды и проекты.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.