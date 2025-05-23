Журнал для предпринимателей «Инк.» запускает серии контент-проектов «Тематические недели». Каждая неделя будет посвящена отдельной развивающейся отрасли экономики, читатели смогут ознакомиться с исследованими, аналитическими статьями, интервью с владельцами профильного бизнеса и комментариями экспертов.

В течение года проект охватит ключевые отрасли экономики: гостинично-туристический сектор, торговлю на маркетплейсах, ИТ и цифровые сервисы, экспертные услуги, производство, решения на базе искусственного интеллекта, майнинг и Web 3.0 и много других. Анонсы всех тематических недель будут публиковаться на сайте incrussia.ru и в Telegram-канале медиа.

По словам руководителя редакционных спецпроектов «Инк.» Дарьи Голиковой, предприниматели — самые любознательные люди. «Им важно видеть, какие бизнес-модели работают в смежных сферах. „Тематические недели“ позволяют быстро получить целостную картину отрасли и вдохновиться опытом тех, кто строил компании своими руками», — рассказала она.

Первая неделя — ресторанный бизнес

Уже с 26 мая по 1 июня пройдет неделя ресторанного бизнеса. Редакция рассмотрит влияние ресторанного сектора на городскую среду, потребительские привычки и региональную экономику. Тематические акценты по дням:

Пн. Ошибки и закрытые проекты

Ошибки и закрытые проекты Вт. Как открыть ресторанный бизнес

Как открыть ресторанный бизнес Ср. Операционное управление

Операционное управление Чт. Команда и люди

Команда и люди Пт. Маркетинг и гостевой опыт

Маркетинг и гостевой опыт Сб. Региональные кейсы

Региональные кейсы Вс. Тренды и будущее индустрии

К проекту присоединятся представители PIMS, Дринкит, Family Garden, Eggselent, Cofix и других ресторанных проектов. Экспертами выступят Александр Сысоев — предприниматель, бизнес-ангел, основатель гастропроекта Greatlist.ru; Дмитрий Левицкий — управляющий партнер Hurma Group; Руслан Юсуфов — управляющий партнер Mindsmith; Рита Линцевич и Олеся Шульгина — авторы Telegram-канала «Две в Москве».

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Предприниматели, отраслевые специалисты и инвесторы могут предлагать темы для следующих недель и заявлять об участии по адресу dgolikova@incrussia.ru.