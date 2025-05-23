«Инк.» запускает «Тематические недели» — новый формат контента на сайте и в соцсетях
Журнал для предпринимателей «Инк.» запускает серии контент-проектов «Тематические недели». Каждая неделя будет посвящена отдельной развивающейся отрасли экономики, читатели смогут ознакомиться с исследованими, аналитическими статьями, интервью с владельцами профильного бизнеса и комментариями экспертов.
В течение года проект охватит ключевые отрасли экономики: гостинично-туристический сектор, торговлю на маркетплейсах, ИТ и цифровые сервисы, экспертные услуги, производство, решения на базе искусственного интеллекта, майнинг и Web 3.0 и много других. Анонсы всех тематических недель будут публиковаться на сайте incrussia.ru и в Telegram-канале медиа.
По словам руководителя редакционных спецпроектов «Инк.» Дарьи Голиковой, предприниматели — самые любознательные люди. «Им важно видеть, какие бизнес-модели работают в смежных сферах. „Тематические недели“ позволяют быстро получить целостную картину отрасли и вдохновиться опытом тех, кто строил компании своими руками», — рассказала она.
Первая неделя — ресторанный бизнес
Уже с 26 мая по 1 июня пройдет неделя ресторанного бизнеса. Редакция рассмотрит влияние ресторанного сектора на городскую среду, потребительские привычки и региональную экономику. Тематические акценты по дням:
- Пн. Ошибки и закрытые проекты
- Вт. Как открыть ресторанный бизнес
- Ср. Операционное управление
- Чт. Команда и люди
- Пт. Маркетинг и гостевой опыт
- Сб. Региональные кейсы
- Вс. Тренды и будущее индустрии
К проекту присоединятся представители PIMS, Дринкит, Family Garden, Eggselent, Cofix и других ресторанных проектов. Экспертами выступят Александр Сысоев — предприниматель, бизнес-ангел, основатель гастропроекта Greatlist.ru; Дмитрий Левицкий — управляющий партнер Hurma Group; Руслан Юсуфов — управляющий партнер Mindsmith; Рита Линцевич и Олеся Шульгина — авторы Telegram-канала «Две в Москве».
Предприниматели, отраслевые специалисты и инвесторы могут предлагать темы для следующих недель и заявлять об участии по адресу dgolikova@incrussia.ru.