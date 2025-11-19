Российский ретейл демонстрирует заметное замедление в притоке новых международных брендов. По итогам 2025 года ожидается выход на рынок 24 иностранных компаний, что почти в два раза меньше показателей 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов, опрошенных в кулуарах выставки Mallpic Sochi.

Эта тенденция ярко проявилась в течение первых трех кварталов 2025 года, когда количество новых иностранных марок в торговых центрах сократилось вдвое — всего было зафиксировано десять новых игроков. Среди них три бренда из Италии (De’Longi, Doucal’s и Kappa), два из Китая (Luisa Wang и Semir), а также компании из Казахстана, США, Турции, Белоруссии и Испании.

При этом география расширения продолжает определяться текущими экономическими реалиями — основными новыми игроками выступают бренды из Китая, Турции и Южной Кореи, преимущественно представленные модной индустрией в различных ценовых сегментах. До конца года ожидается дебют еще двух китайских компаний — обувного бренда Beau Today и производителя техники Roborock.

Параллельно наблюдается спад активности и у локальных игроков: если в начале года зафиксировано семь новых российских брендов, то на оставшуюся часть года заявок на выход не поступало.

Эксперты прогнозируют сохранение умеренных темпов экспансии международных ретейлеров и в 2026 году. Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева связывает эту тенденцию с трансформацией потребительского поведения, высокой конкуренцией со стороны окрепших локальных игроков и сложной международной обстановкой.

Как отмечает эксперт, наиболее рискованные игроки уже совершили попытки выхода на российский рынок, тогда как для более консервативных компаний, в частности из Азии, ключевым фактором принятия решения становится понимание конкурентной среды — выходят ли они на рынок с доминированием международных брендов или же на рынок локальных игроков.