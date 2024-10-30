Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер по поддержке экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции. Поручение дано по итогам расширенного заседания Президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 25 сентября.

На встрече Путин призвал повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта и создавать логистическую, транспортную инфраструктуру и площадки для производственной кооперации. Поддержку экспортеров и увеличение поставок российской продукции за рубеж президент назвал общей задачей бизнеса, федеральных и региональных властей, институтов развития и представителей за границей.

По поручению Путина разработать и утвердить комплекс мер по поддержке экспорта отечественных хай-тек товаров должно правительство совместно с ВЭБ.РФ, АО «Российский экспортный центр», комиссиями Госсовета РФ «Международная кооперация и экспорт», «Экономика и финансы» и при участии Банка России.

Президент уточнил, что кредиты на льготных условиях будут выдаваться зарубежным покупателям на срок более трех лет, включая субсидирование процентной ставки на весь срок действия договора. Кроме того, было поручено обеспечить сервисное и гарантийное обслуживание такой продукции, в том числе создать для этого инфраструктуры за рубежом.

Был обозначен срок исполнения поручения — 30 декабря 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, губернатор Архангельской области, глава комиссии Госсовета «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский и губернатор Челябинской области, глава комиссии «Экономика и финансы» Алексей Текслер.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о старте эксперимента по международным платежам в криптовалюте до конца этого года. По ее словам, эксперимент по расчетам может продлиться три года, по его итогам будет принято решение о внесении изменений в общее регулирование. «Мы ожидаем, что первые сделки пройдут до конца этого года. Интерес у участников есть», — заявила она.