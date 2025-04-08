Несколько категорий иностранцев вновь смогут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана в посольствах и консульствах. Соответствующий приказ опубликован на правовом портале страны. Он вступит в силу с 18 апреля и будет действовать до 31 декабря.
К категориям иностранцев, которые смогут получить ИИН относятся:
Кроме того, воспользоваться возможностью смогут граждане любых стран, которые являются супругами или детьми граждан Казахстана, получатели наследства в стране, иностранцы с инвалидностью или старше 65 лет, производители средств защиты растений, а также дипломаты.
ИИН можно будет оформить в 100 посольствах и консульствах Казахстана за рубежом, в том числе в России. Его выдадут за один рабочий день.
Номер нужен для оформления платежных карт в банках республики, а также получения всех видов государственных услуг.
В прошлом году в рамках пилотного проекта получить ИИН в дипломатических представительствах Казахстана за рубежом могли все иностранцы без ограничений. Проект завершился 31 декабря 2024 года. Сейчас иностранные граждане могут получить ИИН только при личной явке в центр обслуживания населения на территории Казахстана.