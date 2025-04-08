Несколько категорий иностранцев вновь смогут получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана в посольствах и консульствах. Соответствующий приказ опубликован на правовом портале страны. Он вступит в силу с 18 апреля и будет действовать до 31 декабря.

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К категориям иностранцев, которые смогут получить ИИН относятся:

потенциальные инвесторы;

участники торговой деятельности с товарами с маркировкой;

руководители иностранных фирм и филиалов, зарегистрированных в Казахстане;

заявители на получение визы «современного кочевника», которая позволяет иностранным гражданам удаленно работать из Казахстана.

Кроме того, воспользоваться возможностью смогут граждане любых стран, которые являются супругами или детьми граждан Казахстана, получатели наследства в стране, иностранцы с инвалидностью или старше 65 лет, производители средств защиты растений, а также дипломаты.

ИИН можно будет оформить в 100 посольствах и консульствах Казахстана за рубежом, в том числе в России. Его выдадут за один рабочий день.

Номер нужен для оформления платежных карт в банках республики, а также получения всех видов государственных услуг.



В прошлом году в рамках пилотного проекта получить ИИН в дипломатических представительствах Казахстана за рубежом могли все иностранцы без ограничений. Проект завершился 31 декабря 2024 года. Сейчас иностранные граждане могут получить ИИН только при личной явке в центр обслуживания населения на территории Казахстана.