С 1 марта 2026 года вступает в силу масштабный пакет изменений, который затрагивает торговлю, рекламу, договорные отношения, транспорт, ЖКХ и взаимодействие бизнеса с государством. «Инк» изучил, какие изменения сформируют новый правовой режим работы компаний и предпринимателей и потребуют пересмотра бизнес-процессов.

Обязательный русский

Что меняется: иностранные слова на вывесках, в рекламе и публичных обозначениях больше не могут быть доминирующими, требования к визуальному представлению (размер, цвет, шрифт) должны обеспечивать равный уровень русского текста.

Кому важно: ретейл, HoReCa, ИТ-сервисы с публичным контентом, маркетологи, бренды, digital-агентства.

Договоры поставок

Что меняется: торговые сети больше не смогут штрафовать поставщиков за поставку объема товара сверх согласованного в договоре, поэтому действующие контракты придется привести в соответствие с новыми правилами.

Кому важно: FMCG, ретейл, логистика, производители товаров массового спроса.

Unsplash

Обязательства для экспедиторов

Что меняется: экспедиторов обязуют зарегистрироваться в специальном государственном реестре через «Госуслуги», а работа без регистрации повлечет штрафы. Этот реестр станет обязательным для всех экспедиторских компаний.

Кому важно: логистика, транспортные компании, международные перевозчики.

Такси и транспортные нормы

Что меняется: операторы такси должны обеспечить локализацию транспорта в соответствии с новыми правилами, в региональные реестры будут включаться только локализованные авто, скидки в системе «Платон» поэтапно сокращаются.

Кому важно: агрегаторы такси, автопарки, логистические операторы.

Читайте также Не для души: как закон о локализации меняет российский рынок такси

Правила увольнения иностранцев

Что изменится: с 1 марта 2026 года работодатели смогут увольнять иностранных сотрудников, если их численность превышает установленную в регионе квоту, — компаниям придется постоянно отслеживать местные ограничения и оперативно корректировать штат, поскольку сроки на приведение в соответствие могут быть минимальными.

Кому важно: HR-службам, работодателям с иностранными сотрудниками.

Реклама и алкоголь

Что меняется: брендам придется корректировать рекламные кампании и маркетинговые материалы, потому что реклама безалкогольных энергетиков и напитков больше не может адресоваться детям, обязательны предупреждения о рисках.

Кому важно: производители напитков, рекламные агентства, брендинговые отделы.

Гостиничные услуги

Что меняется: утверждены единые правила бронирования: при отказе до дня заезда гостиница обязана вернуть полную оплату. Таким образом отменяется практика «негарантированного бронирования».

Кому важно: HoReCa, сервисы бронирования, гостиницы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.