Разговор о будущем интерьера на конференции «Румтурист-клуба» шел не с точки зрения технологий, а в плане пользовательского опыта. Эту рамку задала журналистка и телеведущая Ксения Собчак, сразу обозначив позицию: «я здесь не эксперт». Этот взгляд показателен для рынка: интерьер сегодня все чаще оценивается не по стилю, а по тому, насколько он «попадает» в пользователя. «Инк» послушал, что говорят о будущем дизайна и интерьера профессионалы и те, кто пользуется их трудом.

Unsplash

Собчак призналась, попытка жить в «чужом», но модном минимализме оказалась неудачной, тогда как эклектичное пространство, больше подходящее ей по характеру, дало ощущение комфорта.

«Мне кажется, что интерьер должен быть равен хозяину», — поделилась она.

Для рынка это означает сдвиг: дизайн перестает быть про тренды и становится про персонализацию — фактически тем же, чем уже давно стали цифровые продукты.

Интерьер как UX: от визуала к сценариям

Эту логику подтверждает директор продуктового дизайна «Яндекса» Денис Хромов. По его словам, ключевой инструмент проектирования — это сценарий использования.

«Сценарий — это главный инструмент создания опыта», — заявил он.

Квартира в этой модели превращается в интерфейс: она должна не просто выглядеть, а направлять поведение пользователя.

Отсюда и конфликт, который все чаще возникает на рынке, ведь визуально эффектные решения не всегда работают в повседневной жизни. Это тот же разрыв, который давно знаком ИТ — между «красиво» и «удобно».

Дом как система: рынок уходит в технологичность

По словам дизайнера и куратора Московского научно-исследовательского института дизайна Натальи Преображенской, рынок движется к следующему этапу — дому как автономной системе.

«Дом — живая система, когда интерьер сам заботится о себе», — назвала она первый тренд интерьерного дизайна.

Речь идет о глубокой интеграции технологий: управление климатом, ресурсами, очисткой воздуха и другими процессами внутри пространства.

Для бизнеса это означает расширение рынка: интерьер перестает быть только дизайном и становится частью ИТ- и инженерной инфраструктуры.

Дофаминовый дизайн: интерьер как медиапродукт

Еще один тренд, по словам Преображенской, — так называемый дофаминовый дизайн.

«Интерьеры — это дофамин, это красота, это эмоции», — поделилась она.

Пространства начинают работать по логике цифровых платформ: удерживать внимание, вызывать эмоции, стимулировать взаимодействие.

«Инстаграмные» квартиры в этом смысле — не просто мода, а отражение экономики внимания, где интерьер становится частью публичного образа и контента.

ИИ в дизайне: ускорение вместо замены

Наконец нельзя не признать, что искусственный интеллект уже прочно вошел в нашу жизнь, и в дизайне интерьера тоже отдельный слой изменений связан с внедрением ИИ. Нейросети уже используются для генерации планировок и визуализаций, что сокращает время разработки проектов.

Однако, по оценке участников рынка, это не упрощает роль дизайнера, а усложняет ее: он становится одновременно проектировщиком, аналитиком и куратором пользовательского опыта.

Практическое проявление этих трех трендов уже видно в структуре спроса, отмечает предприниматель и румтурист Виктор Виден. Он убежден, что интерьеры постепенно уходят от сложного декора и «инстаграмной» избыточности к функциональности и гибкости: растет спрос на встроенные системы хранения, модульную и трансформируемую мебель, компактные рабочие зоны и технологическую базу — от умного света до сценариев автоматизации.

«Интерьер превращается из набора вещей в адаптивную систему, которую можно менять под образ жизни без нового ремонта», — говорит он.

Что это значит для рынка

Обсуждение на конференции показало: интерьер выходит за рамки «ремонта и декора» и становится продуктом на стыке нескольких индустрий — дизайна, ИТ и поведенческой экономики.

Для бизнеса это открывает новые ниши:

сервисы «умного дома» и автоматизации

платформы проектирования и визуализации

решения на стыке дизайна и данных

Здесь выигрывают те, кто умеет работать не только с эстетикой, но и со сценариями использования. Ведь интерьер постепенно превращается в систему — и конкуренция на этом рынке все больше напоминает конкуренцию цифровых продуктов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.