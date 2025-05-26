В результате пятилетнего исследования ученые выяснили, что люди, которые дольше воздерживаются от еды перед сном и начинают свой день с раннего завтрака, обычно имеют более низкий индекс массы тела (ИМТ).

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Контроль веса зависит не только от диеты, но и от времени приема пищи. Исследование показало, что ранний завтрак и более продолжительное ночное голодание способствуют поддержанию здорового веса в долгосрочной перспективе. Эти выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в Международном журнале поведенческого питания и физической активности при поддержке Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) и фонда la Caixa.

В исследовании, в котором участвовало более 7 тыс. взрослых в возрасте от 40 до 65 лет, все участники были частью проекта GCAT | «Геномы для жизни». В 2018 году они ответили на подробные вопросы о своем питании, образе жизни, времени приема пищи и измерениях тела. Пять лет спустя свыше 3 тыс. из них вернулись для повторного обследования, чтобы предоставить актуальную информацию о своем здоровье и результаты измерений.

Люсиана Понс-Муццо, исследователь из ISGlobal, отметила, что увеличение продолжительности ночного голодания, особенно в сочетании с ранними приемами пищи, может способствовать поддержанию здорового веса благодаря лучшему сжиганию калорий и контролю аппетита. «Однако пока рано делать окончательные выводы и мы не будем давать рекомендации до получения дополнительных данных», — заключила она.

При анализе данных по гендерному признаку ученые выявили значительные отличия. В среднем индекс массы тела (ИМТ) у женщин оказался ниже, чем у мужчин, и они чаще следовали средиземноморской диете. Женщины также в целом употребляли меньше алкоголя и брали на себя большую часть домашних обязанностей или заботы о других. Но при этом женщины чаще сообщали о плохом психическом здоровье.

Исследовательская группа применила статистический метод, известный как кластерный анализ, для группировки людей с похожими характеристиками. В результате этого анализа они выявили небольшую группу мужчин, которые начинали есть после 14:00 и в среднем голодали 17 часов. Эта группа по сравнению с остальными вела менее здоровый образ жизни: мужчины чаще курили, употребляли алкоголь, реже занимались спортом и почти не придерживались средиземноморской диеты. Кроме того, представители этой группы имели более низкий уровень образования и чаще были безработными. Однако аналогичные закономерности не наблюдались ни в одной группе среди женщин.

Интервальное голодание не влияет на массу тела

Камилла Лассаль, исследователь из ISGlobal и старший соавтор исследования, отмечает, что существуют различные подходы к интервальному голоданию, и данное исследование сосредоточено на одном из них — ночном голодании. Исследование выявило, что в подгруппе мужчин, практикующих интервальное голодание, в частности пропуск завтрака, эта практика не оказывает значительного влияния на массу тела. Также приведены данные из других исследований, которые подтверждают, что для людей с ожирением интервальное голодание не влияет на снижение массы тела в долгосрочной перспективе больше, чем традиционное сокращение потребления калорий.

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Хронопитание

Анна Паломар-Крос, исследователь из ISGloball, объясняет, что их исследование относится к новому направлению знаний, известному как «хронопитание». Это направление изучает не только содержание пищи, но и время суток, а также количество приемов пищи. Основная идея исследования заключается в том, что нестандартные схемы питания могут влиять на циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют дневные и ночные циклы и связанные с ними физиологические процессы.

Ранний прием пищи полезен для здоровья

Это исследование является продолжением работы ISGlobal в области хронопитания, в рамках которой за последние годы было опубликовано два других исследования с аналогичными результатами. Эти исследования указывают на то, что завтрак и ужин в более ранние часы связаны с понижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.