Российский частный космос может получить первый системный проект в формате государственно-частного партнерства. Об этом в интервью «Инку» рассказал предприниматель и основатель «Рубежей науки» Илья Чех. По его словам, сейчас его команда обсуждает с «Роскосмосом» совместное предприятие, которое займется многоразовыми ракетами и должно стать входной точкой для частных подрядчиков в отрасль.

«У нас есть инвестор, который вкладывает десятки миллиардов в многоразовые ракеты. Мы с „Роскосмосом“ договариваемся о совместном предприятии, которое, учитывая их опыт и технологии по метановым двигателям и возвращаемым ступеням, соберет команды и коллективы по многоразовым ракетам. Это будет первый системный, хорошо финансируемый кейс ГЧП», — сказал Чех.

По его оценке, без частных денег и частных компаний российская космическая отрасль не сможет сделать новый рывок. Чех считает, что сейчас предпринимателям фактически закрыт прямой вход в отрасль, но в перспективе трех-пяти лет ситуация может измениться, если «Роскосмос» начнет передавать частным игрокам больше технологий, компетенций и заказов.

Для бизнеса это не история про быстрые деньги, а про открытие новой сложной индустрии, где первые участники смогут раньше других получить опыт, репутацию и доступ к будущим контрактам.

Полный текст интервью с Ильей Чехом читайте 12 апреля, в День космонавтики, на сайте «Инка».