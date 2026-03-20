В марте доля компаний МСП, готовых вкладывать прибыль в развитие, сократилась до 8,3% с 29% в феврале, следует из данных мониторинга Центра стратегических разработок. Доля предпринимателей, не имеющих средств для расширения бизнеса, выросла с 57% до 75%.

Основные барьеры, которые называют сами бизнесмены, — низкий спрос (42%), дорогие кредиты (33%) и рост издержек (14%). Половина компаний перекладывает подорожание в цены, остальные вынуждены удерживать их или даже снижать, чтобы сохранить долю рынка. В ЦСР констатируют, что слабый спрос существенно ограничивает возможности бизнеса.

Доля собственных средств в капитальных инвестициях в 2025 году достигла почти 59% — рекордного уровня с 1997 года. При этом общий объем вложений в основной капитал в реальном выражении сократился на 2,3% после роста на 8,4% годом ранее.

Половина опрошенных считает, что инвестиции теряют экономический смысл при ставке по кредитам 12–15%. В феврале ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%, но промышленность, по оценкам экспертов, готова начать инвестировать только при ее снижении до 11–10%.

Индикатор бизнес-климата Банка России в марте впервые с сентября 2022 года опустился в отрицательную зону — до минус 0,1 пункта. Выпуск в промышленности с начала года сократился на 0,8%, прежде всего за счет обрабатывающих отраслей. Практически все сектора, ориентированные на гражданский спрос, показали негативную динамику.

В Минэкономразвития отмечают, что замедление инвестиций происходит на фоне высокой базы последних лет: за 2021–2024 годы накопленный рост составил 36,6%. В ведомстве ожидают восстановления инвестиционной активности по мере снижения ключевой ставки. Ни один крупный проект с господдержкой не остановлен. Эксперты, однако, предупреждают, что кризис инвестиций еще не достиг дна.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.