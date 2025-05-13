Сотрудники и выпускники Московского авиационного института (МАИ) разработали модульный беспилотник, не имеющий аналогов в своем классе, рассказал «Инк.» автор проекта — старший преподаватель кафедры «Проектирование вертолетов» МАИ Борис Сафоклов.

Инженер отметил, что при изготовлении БПЛА были использованы традиционные авиационные материалы: дюралюминий, углепластик и полимерные композиты, а также цифровые технологии производства металлических и композитных деталей.

Производственными площадками для изготовления компонентов изделия были МАИ (топливная система для гибридной силовой установки) и компания Arksolla, состоящая из выпускников вуза. «Они инициативно на своих мощностях разработали и изготовили узлы и такие агрегаты, как модульная компоновка, несущая раму, блоки авионики и силовой электроники», — добавил Сафоклов.

По его словам, главной целью проекта было «создание востребованного изделия, состоящего из отечественных компонентов, и не просто высококонкурентного, а изделия, способного выполнять задачи в быстроизменяющемся пространстве запросов эксплуатантов на протяжении долгого промежутка времени».

Среди основных преимуществ, формирующих уникальность дрона, Сафоклов назвал модульность, простоту изготовления, эксплуатации и пилотирования, а также долговечность и надежность компонентов.

Инженер рассказал, что 15-17 мая на выставке HeliRussia-2025 впервые состоится демонстрация изделия. «Предполагается, что именно здесь, в среде профессионалов от различных областей мы получим объективную оценку и сможем заинтересовать потенциальных покупателей», — отметил он.