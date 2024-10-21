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Инженеры научились удалять углерод из океана

На протяжении последних нескольких лет улавливание углерода из атмосферы рассматривалось как возможное решение климатического кризиса. Однако теперь стартап из заснеженных регионов Исландии внедряет новый метод: удаление углерода из морской воды.

Согласно Международному энергетическому агентству, удаление углерода с использованием методов прямого улавливания воздухом стоит $230–630 за тонну. В то время как компания Brineworks из Амстердама, которая занимается электролизом морской воды, заявляет, что ее метод позволяет сократить затраты до $100 за тонну CO2 на больших масштабах. Это подход сравнительно более экономичный. Недавно Brineworks привлекла $2,2 млн инвестиций от венчурного фонда Pale Blue Dot.

Сейчас признано, что для предотвращения глобального потепления свыше 1,5° C следует удалить большое количество углерода, накопленного в атмосфере со времен промышленной революции. Катастрофические погодные явления, такие как ураган Хелен, который нанес ущерб штатам Флорида, Джорджия, Теннесси, Южная и Северная Каролина, указывают на необходимость дальнейших мер.

Компания Brineworks утверждает, что технология улавливания углерода из океана (DOC) может стать «устойчивой, масштабируемой и экономически целесообразной». Гудфиннур Свейнссон, генеральный директор компании, отметил, что их электролизер не только извлекает CO2 из морской воды, но и производит «зеленый» водород (H2), что создает дополнительные источники дохода. Поскольку его производство работает на солнечной или ветряной энергии, а водород можно хранить в резервуарах, процесс может осуществляться автономно.

«Представьте, что какая-нибудь из стран могла бы производить экологически чистую нефть, опираясь исключительно на возобновляемую энергию и морскую воду. Мы полагаем, что компания Brineworks нашла решение этой задачи», — отметил в своем комментарии Хампус Якобссон, партнер компании Pale Blue Dot.

Океаны имеют значительно большую плотность по сравнению с атмосферой, поэтому содержание углекислого газа в морской воде примерно в 150 раз выше, чем в воздухе. Следовательно, для технологий улавливания углерода из морской воды (DOC) требуется значительно меньше энергии, чем для аналогичных технологий, работающих с атмосферным воздухом.

Brineworks может стать частью новой волны технологий по улавливанию углерода в морской среде. Стартап Calcarea разрабатывает методику, позволяющую улавливать углекислый газ с судов и превращать его в безопасные и долговечные океанские соли. Еще одним участником в этой области является стартап Captura, который привлек $34,5 млн от таких инвесторов, как Maersk Growth и Freeflow Ventures.

Тем временем, по словам Свейнссона, Brineworks начинает свой первый пилотный проект на Канарских островах и планирует захватывать одну метрическую тонну углерода в неделю.

Недавнее исследование показало, что зрелые леса могут адаптироваться к повышению уровня CO2, увеличивая производство древесины. Это опровергает прежние теории о том, что они не обладают таким потенциалом. Открытие подчеркивает важность старых лесов и их роль в борьбе с изменением климата.

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