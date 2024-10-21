На протяжении последних нескольких лет улавливание углерода из атмосферы рассматривалось как возможное решение климатического кризиса. Однако теперь стартап из заснеженных регионов Исландии внедряет новый метод: удаление углерода из морской воды.

Согласно Международному энергетическому агентству, удаление углерода с использованием методов прямого улавливания воздухом стоит $230–630 за тонну. В то время как компания Brineworks из Амстердама, которая занимается электролизом морской воды, заявляет, что ее метод позволяет сократить затраты до $100 за тонну CO2 на больших масштабах. Это подход сравнительно более экономичный. Недавно Brineworks привлекла $2,2 млн инвестиций от венчурного фонда Pale Blue Dot.

Сейчас признано, что для предотвращения глобального потепления свыше 1,5° C следует удалить большое количество углерода, накопленного в атмосфере со времен промышленной революции. Катастрофические погодные явления, такие как ураган Хелен, который нанес ущерб штатам Флорида, Джорджия, Теннесси, Южная и Северная Каролина, указывают на необходимость дальнейших мер.

Компания Brineworks утверждает, что технология улавливания углерода из океана (DOC) может стать «устойчивой, масштабируемой и экономически целесообразной». Гудфиннур Свейнссон, генеральный директор компании, отметил, что их электролизер не только извлекает CO2 из морской воды, но и производит «зеленый» водород (H2), что создает дополнительные источники дохода. Поскольку его производство работает на солнечной или ветряной энергии, а водород можно хранить в резервуарах, процесс может осуществляться автономно.

«Представьте, что какая-нибудь из стран могла бы производить экологически чистую нефть, опираясь исключительно на возобновляемую энергию и морскую воду. Мы полагаем, что компания Brineworks нашла решение этой задачи», — отметил в своем комментарии Хампус Якобссон, партнер компании Pale Blue Dot.

Океаны имеют значительно большую плотность по сравнению с атмосферой, поэтому содержание углекислого газа в морской воде примерно в 150 раз выше, чем в воздухе. Следовательно, для технологий улавливания углерода из морской воды (DOC) требуется значительно меньше энергии, чем для аналогичных технологий, работающих с атмосферным воздухом.

Brineworks может стать частью новой волны технологий по улавливанию углерода в морской среде. Стартап Calcarea разрабатывает методику, позволяющую улавливать углекислый газ с судов и превращать его в безопасные и долговечные океанские соли. Еще одним участником в этой области является стартап Captura, который привлек $34,5 млн от таких инвесторов, как Maersk Growth и Freeflow Ventures.

Тем временем, по словам Свейнссона, Brineworks начинает свой первый пилотный проект на Канарских островах и планирует захватывать одну метрическую тонну углерода в неделю.

Недавнее исследование показало, что зрелые леса могут адаптироваться к повышению уровня CO2, увеличивая производство древесины. Это опровергает прежние теории о том, что они не обладают таким потенциалом. Открытие подчеркивает важность старых лесов и их роль в борьбе с изменением климата.