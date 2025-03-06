Первый в мире «биологический компьютер» запущен в коммерческую эксплуатацию. Он объединяет клетки человеческого мозга с кремниевым оборудованием для формирования нейронных сетей, открывая новую эру технологий Искусственного Интеллекта. CL1 от австралийской компании Cortical Labs является абсолютно новым типом вычислительного интеллекта — более динамичным, устойчивым и энергоэффективным, чем любой из существующих ИИ.

Система CL1 от Cortical, известная как синтетический биологический интеллект (SBI), была официально запущена в Барселоне 2 марта 2025 года. Ожидается, что она станет переломным моментом в науке и медицинских исследованиях.

Инженеры проекта добились того, что нейронные сети человеческих клеток, которые формируются на кремниевом «чипе», стали постоянно развивающимся органическим компьютером.

Они утверждают, что бионический интеллект обучается так быстро и гибко, что опережает кремниевые чипы ИИ, используемые для обучения существующих больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT.

Эти биокомпьютеры из клеток мозга могут произвести революцию во всех сферах, от открытия лекарств до создания роботизированного «интеллекта», допускающего неограниченную персонализацию в зависимости от потребностей.

CL1 отличается относительно простым, стабильным оборудованием, новыми способами оптимизации «wetware» — клеток человеческого мозга — и значительным прогрессом в возможности выращивать нейронную сеть, которая работает как полностью функциональный мозг.

Внутри системы CL1 выращенные в лаборатории нейроны размещаются на плоской электродной решетке или «просто на металле и стекле». 59 электродов формируют основу более стабильной сети.

«Проще говоря, это можно описать как тело в коробке, но в нем есть система обратной связи с миром, место для хранения биомассы, насосы для поддержания циркуляции ценных элементов, система смешивания газов и, конечно же, контроль температуры», — пояснил главный научный сотрудник Бретт Каган.

В лаборатории Cortical уже создан первый в своем роде биологический нейронный сетевой сервер, включающий 30 отдельных блоков, каждый из которых содержит клетки на своей электродной матрице. Ожидается, что он будет запущен в эксплуатацию в ближайшие месяцы.

Команда планирует запустить четыре таких системы и сделать их доступными для коммерческого использования через облачную систему до конца 2025 года. Изначально устройства будут стоить около $35 тыс. Все, что близко к этому типу технологий, сейчас оценивается в 80 тыс. евро или около $85 тыс.

Вся стойка блоков CL1 потребляет всего около 850–1 тыс. Вт энергии, полностью программируется и предлагает «двунаправленную стимуляцию и интерфейс чтения, специально разработанный для обеспечения нейронной связи и сетевого обучения. Более того, они не требуют наличия внешнего компьютера.

CL1 — первый коммерческий биологический компьютер, специально разработанный для оптимизации коммуникации и обработки информации с нейронными культурами in vitro. Система со встроенной системой жизнеобеспечения для поддержания здоровья клеток открывает возможности в области медицинской науки и технологий.

SBI по своей сути более естественен, чем ИИ, поскольку использует тот же биологический материал — нейроны, — который лежит в основе интеллекта живых организмов. Используя их в качестве вычислительного субстрата, SBI обладает потенциалом для создания систем, которые демонстрируют более органические и естественные формы интеллекта по сравнению с традиционным ИИ на основе кремния.

Ранее российские ученые представили свою разработку — MAPF-GPT, новый подход, который решает задачу многоагентного планирования и эффективнее существующих обучаемых методов. Работа представлена исследователями в ходе ежегодной конференции по искусственному интеллекту AAAI 2025.