Корейские исследователи разработали систему зрения для автономных дронов и роботов, вдохновленную уникальным строением кошачьего глаза. Новая технология, использующая диафрагму в форме щели и отражающий слой, улучшает видимость в различных условиях освещения, способствуя более эффективному обнаружению и распознаванию объектов.

Автономные системы, такие как беспилотники, беспилотные автомобили и роботы, которые все больше внедряются в повседневную жизнь, часто не могут четко видеть в определенных условиях, например, при ярком солнечном свете или слабом освещении, а также при большом количестве движущихся объектов.

Кошки известны своим исключительным зрением как при дневном свете, так и в темноте. Днем вертикальные зрачки в форме щели помогают им четко фокусироваться и уменьшают блики. Ночью они расширяются, чтобы пропускать больше света, а отражающий слой, называемый tapetum lucidum, улучшает ночное зрение, придавая глазам характерное свечение.

Группа корейских исследователей под руководством профессора Янг Мин Сонга из Кванджуского института науки и технологий (GIST) разработала новую систему видеонаблюдения, в которой используются усовершенствованные линзы и датчики, вдохновленные кошачьими глазами.

Технология включает в себя щелевидное отверстие, которое, подобно вертикальному зрачку кошки, помогает фильтровать излишний свет и фокусироваться на ключевых объектах. В ней также используется специальный отражающий слой, похожий на тот, что есть в кошачьих глазах, который улучшает видимость в условиях недостаточной освещенности.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances и представляет собой значительное достижение в области систем искусственного зрения, которое демонстрирует улучшенные возможности обнаружения и распознавания объектов и позиционирует его в качестве передового технологического прорыва в области автономной робототехники.

«Роботизированные камеры часто не могут распознать объекты на оживленном фоне, особенно при изменении условий освещения. Наша разработка решает эту проблему, позволяя роботам размывать ненужные детали и фокусироваться на важных объектах, — объясняет профессор Сонг. — Дополнительным преимуществом такого подхода является его энергоэффективность, поскольку он основан на принципе строения линзы, а не на компьютерной обработке».

По его словам, новая технология открывает возможности для реального применения, изменяя представление роботизированного зрения. Данная система зрения обещает повысить точность беспилотников, охранных роботов и самоуправляемых автомобилей, позволяя им ориентироваться в сложной обстановке и выполнять задачи с высокой точностью.

«От поисково-спасательных операций до промышленного мониторинга — эти передовые роботизированные глаза готовы дополнить или даже заменить человеческие усилия в различных критических сценариях», — заключает профессор Сонг.

Ранее исследователи из Орхусского университета синтезировали молекулу под названием LaKe, которая воспроизводит метаболические эффекты физических упражнений и голодания. Это позволяет имитировать полезные для организма состояния с высоким уровнем лактата и кетонов, что может стать инновационной пищевой добавкой для тех, кто не в состоянии поддерживать строгие физические упражнения и диету, а также потенциально помочь в лечении заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и деменция.