Сингапурский стартап Biorithm создал устройство, которое женщины могут использовать дома для мониторинга своей беременности. Мобильное приложение передает напрямую врачам важные сведения для проверки, к примеру, частоту сердечных сокращений матери и ребенка. Гаджет дает родителям ответ на главный вопрос — здоров ли сейчас ребенок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году более 2 млн младенцев умерли в первые 20 дней своей жизни. Это значит, что на каждый день приходится около 6,5 тыс. смертей в день. Кроме того, почти 800 женщин в день умирали от «предотвратимых причин» во время беременности или родов, что является «неприемлемо высоким» показателем, считают в ВОЗ.

«Женское здравоохранение было направлено на лечение больных женщин, а не на поддержание их здоровья, — говорит главный технический директор и соучредитель Biorithm Амриш Наир. — Мы пытаемся предоставить технологию, которая вернет власть в руки женщин. Они смогут получать медицинскую помощь в том месте, которое они выберут».

Новый гаджет носит название Femom. Он отслеживает частоту сердечных сокращений матери и плода и отличается простотой в использовании. Прибор можно использовать во время схваток, чтобы предоставить врачам врачам для проведения необходимых вмешательств. По словам Сихема Теджара, руководителя отдела разработки продукции компании, мониторинг занимает от 20 до 30 минут.

«Благодаря удобству использования и простому дизайну, устройство подойдет даже неподготовленному человеку и неспециалисту в области здравоохранения», — говорит Теджар.

Пять электродов Femom улавливают сигналы на поверхности живота и передают информацию на приборную панель, доступную медицинскому персоналу. «Это устройство отвечает на самый главный вопрос всех родителей: насколько здоров их ребенок» — говорит доктор Тиам Чие Тан, ментор стартапа Biorithm.

В своем онлайн-релизе Наир указала, что из-за социально-экономических факторов и отсутствия технологий мониторинга произошел «крах материнской заботы». По данным ВОЗ, в 2020 году почти 95% случаев материнской смертности приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода.

В 2016 году организация уже попыталась улучшить дородовое наблюдение и снизить риск осложнений беременности. Она выпустила рекомендации, предписывающие будущим матерям получать консультации у минимум восьми медицинских работников вместо четырех.

По прогнозам Fortune Business Insights, мировой рынок медицинского оборудования вырастет с $542 млрд в 2024 году и до $887 млрд к 2032 году. Компания Biorithm создана на базе Наньянского технологического университета в Сингапуре, а устройство Femom находится в стадии разработки и используется в клинических исследованиях.

Правительство Сингапура инвестирует значительные средства в сектор здравоохранения, и в 2023 году Biorithm привлекла $3,5 млн в рамках серии А финансирования от правительственного агентства Enterprise Singapore и Adaptive Capital Partners. Эти деньги будут направлены на разработку Femom и расширение присутствия компании в США и Юго-Восточной Азии.

«Вопросы женского здоровья всегда ограничивались очень сложной ситуацией с финансированием. Эта тема никогда не была самой горячей темой в области медицинских технологий, — сказала Наир. — Мы видим, как меняется ландшафт финансирования, и это действительно обнадеживает. Хотя многое еще предстоит сделать. Это только начало».

Ранее международная группа ученых разработала магнитные устройства для точной доставки свертывающих препаратов в сосуды. В испытаниях эти нанороботы успешно устранили аневризму в сонной артерии подопытного животного. По словам исследователей, это позволит проводить операции с меньшими рисками по сравнению с традиционными методами.