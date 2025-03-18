Семейную ипотеку с 1 апреля 2025 года распространили на вторичное жилье. Но касается это только городов, где практически не строят новые дома. Семейную ипотеку могут одобрить, только в населенном пункте возводится не более двух домов. «Инк.» разобрался в обновленной программе кредитования для семей с детьми.

Новые изменения

До 1 апреля 2025 года семейная ипотека под 6% выдается только на покупку жилья в новостройках. На перемены российское правительство подтолкнули слова президента. Владимир Путин еще в декабре 2024 года на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил расширить действие программы на вторичное жилье. В том же заявлении глава государства отметил, что обновленная семейная ипотека должна распространяться только на города, где практически нет новостроек. Об обновлении программы Минфин заявил уже 14 марта 2025.

Что такое семейная ипотека

Программу поддержки семей при кредитовании для покупки жилья запустили в 2018 году. В 2024-м ее продлили до 2030. Ранее семейная ипотека распространялась только на покупку квартиры в новостройках. При этом срок кредитования составляет 25 — 30 лет. А первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляла 12 млн руб. Для остальных регионов — не более 6 млн.

Кто может приобрести квартиру по семейной ипотеке

Воспользоваться государственной программой по кредитованию могут те семьи, которые попадают под следующие условия:

в семье есть хотя бы один ребенок, чей возраст не больше шести лет;

если в семье ребенок с инвалидностью;

семья проживает в городе с населением до 50 тыс. человек, и в нее входят двое или более несовершеннолетних детей;

с двумя или более детьми до 18 лет, и проживающая в регионах с низким объемом строительства или в регионах с индивидуальной программой развития.

Основным фактором будет наличие у семьи несовершеннолетних детей. Правда, в зависимости от критериев выше, их возраст должен быть либо до 6, либо до 18 лет.

Какое жилье попадает под программу

Под семейной ипотекой подразумевается покупка не только квартиры, но и частного дома вместе с землей. Во втором варианте потребуется использовать эскроу-счет.

Эскроу-счет — специальная услуга, которая используется для проведения безопасной сделки. В банке продавец и покупатель заключают трехсторонний договор, в котором прописываются условия, при выполнении которых первый может получить деньги. Например, это может быть договор купли-продажи, зарегистрированный в Росреестре.

Для покупки жилья на вторичном рынке есть четыре основных критерия:

воспользоваться программой можно только один раз;

дом должен быть не старше 20 лет;

здание не должно быть признано аварийным;

запрещено покупать квартиру у взаимосвязанных лиц.

Под последний критерий попадают родственники, такие как жена, муж, сестра, брат, родители и так далее.

Стоит также отметить, что в настоящий момент нет конкретного списка городов, в которых будет действовать семейная ипотека на вторичное жилье. С учетом указа Минфина пока можно исходить из того, что в населенном пункте должны возводить не более двух домов. Сейчас под этот критерий, если верить порталу наш.дом.рф попадает не так много городов. Например, Геленджик, Туапсе, Камышин, Уральск и другие.