Семейную ипотеку с 1 апреля 2025 года распространили на вторичное жилье. Но касается это только городов, где практически не строят новые дома. Семейную ипотеку могут одобрить, только в населенном пункте возводится не более двух домов. «Инк.» разобрался в обновленной программе кредитования для семей с детьми.
До 1 апреля 2025 года семейная ипотека под 6% выдается только на покупку жилья в новостройках. На перемены российское правительство подтолкнули слова президента. Владимир Путин еще в декабре 2024 года на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил расширить действие программы на вторичное жилье. В том же заявлении глава государства отметил, что обновленная семейная ипотека должна распространяться только на города, где практически нет новостроек. Об обновлении программы Минфин заявил уже 14 марта 2025.
Программу поддержки семей при кредитовании для покупки жилья запустили в 2018 году. В 2024-м ее продлили до 2030. Ранее семейная ипотека распространялась только на покупку квартиры в новостройках. При этом срок кредитования составляет 25 — 30 лет. А первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляла 12 млн руб. Для остальных регионов — не более 6 млн.
Воспользоваться государственной программой по кредитованию могут те семьи, которые попадают под следующие условия:
Основным фактором будет наличие у семьи несовершеннолетних детей. Правда, в зависимости от критериев выше, их возраст должен быть либо до 6, либо до 18 лет.
Под семейной ипотекой подразумевается покупка не только квартиры, но и частного дома вместе с землей. Во втором варианте потребуется использовать эскроу-счет.
Эскроу-счет — специальная услуга, которая используется для проведения безопасной сделки. В банке продавец и покупатель заключают трехсторонний договор, в котором прописываются условия, при выполнении которых первый может получить деньги. Например, это может быть договор купли-продажи, зарегистрированный в Росреестре.
Для покупки жилья на вторичном рынке есть четыре основных критерия:
Под последний критерий попадают родственники, такие как жена, муж, сестра, брат, родители и так далее.
Стоит также отметить, что в настоящий момент нет конкретного списка городов, в которых будет действовать семейная ипотека на вторичное жилье. С учетом указа Минфина пока можно исходить из того, что в населенном пункте должны возводить не более двух домов. Сейчас под этот критерий, если верить порталу наш.дом.рф попадает не так много городов. Например, Геленджик, Туапсе, Камышин, Уральск и другие.