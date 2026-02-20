Роспатент обратился в МВД с просьбой проверить Иркутскую нефтяную компанию (ИНК). Крупного недропользователя подозревают в использовании чужих патентов без разрешения.

David Thielen/Unsplash

Речь идет о двух технологиях очистки нефти от сероводорода и меркаптанов. Эти агрессивные примеси нужно удалять, чтобы сырье соответствовало стандартам и не разрушало оборудование. Права на изобретения принадлежат бенефициарам компании «НефтеХимСинтез» Владимиру Пузанкову и Андрею Кулакову.

По версии Роспатента, Иркутская нефтяная компания применяет запатентованные методы на Большетирском и Верхнетирском месторождениях в Иркутской области. Разрешения от правообладателей при этом получено не было.

Теперь сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД изучат документацию и технологические процессы на промыслах. Если факт незаконного использования подтвердится, дело может быть переквалифицировано в уголовное по статье 147 УК РФ. Наказание по ней предусматривает крупные штрафы, принудительные работы и до пяти лет лишения свободы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.