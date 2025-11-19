В этом году титул «Человек года» по версии американского издания Time может быть присужден не реальной личности, а технологии — искусственному интеллекту (ИИ). Об этом свидетельствуют данные букмекерского агенства Polymarket.

На момент фиксации данных (09:00 мск) шансы ИИ на получение этого звания оценивались в 37%. Таким образом, он является главным фаворитом гонки. Вслед за ним в списке вероятных претендентов следуют генеральный директор и основатель компании Nvidia Дженсен Хуанг (17%), Папа Римский Лев XIV (15%), глава OpenAI Сэм Альтман (8%) и действующий президент США Дональд Трамп (7%), который уже удостаивался этого титула в 2024 году.

Американское еженедельное издание Time известно своей ежегодной традицией, которая существует с 1927 года: в финальном декабрьском номере редакция называет «Человека года» и помещает его портрет на обложку.

Интересно, что участники голосования также предлагали на роль человека года новоизбранного мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, баскетболиста команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и поп-певицу Тейлор Свифт.

Хотя четко сформулированных критериев для этого звания не существует, по сложившейся практике его присваивают личности (или группе лиц), оказавшей самое значительное влияние на ход мировых событий в уходящем году, причем это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.

Окончательное решение является результатом внутренних дебатов среди сотрудников журнала и утверждается редакционной коллегией после предварительного отбора претендентов. Изначально титул носил название Man of the Year, но в 1999 году был переименован в гендерно-нейтральное Person of the Year. Несмотря на это, в русскоязычной традиции закрепился и повсеместно используется первоначальный перевод — «Человек года».