Исследователи из Каролинского института использовали искусственный интеллект для анализа МРТ-сканирования людей в возрасте 70 лет. Результаты исследования показали, что такие факторы, как воспаление и высокий уровень сахара в крови, способствуют преждевременному старению мозга.

В Швеции ежегодно у более чем 20 тыс. человек диагностируют деменцию, при этом почти две трети случаев составляет болезнь Альцгеймера. Тем не менее скорость старения мозга может зависеть от различных факторов, связанных со здоровьем и образом жизни.

«Хотя недавно появились новые препараты для лечения болезни Альцгеймера, они не могут помочь всем, кто страдает от деменции, поэтому мы стремимся выяснить, какие аспекты могут повысить устойчивость мозга к патологическим процессам старения», — говорит Анна Марселья, главный автор исследования и научный сотрудник кафедры нейробиологии, наук об уходе и обществе Каролинского института.

Для исследования взяли 739 когнитивно здоровых 70-летних участников. Ученые провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга, после чего применили собственный алгоритм на основе искусственного интеллекта для оценки возраста полученных изображений мозга.

Эрик Уэстман, главный исследователь и профессор нейрогериатрии на кафедре, отметил: «Алгоритм одновременно обеспечивает точность и надежность, при этом оставаясь простым в использовании. Это исследовательский инструмент, который все еще нуждается в дальнейшей оценке, но наша цель — сделать его также клинически полезным в будущем, например, при исследованиях деменции».

Помимо МРТ-изображений, исследование включало анализ образцов крови, что позволило измерить уровни липидов, глюкозы и воспалительных маркеров. Участники также прошли когнитивные тесты, а исследователи собрали данные о факторах образа жизни, таких как степень физической активности и наличие различных заболеваний.

Инструмент на основе искусственного интеллекта оценил возраст мозга участников обоих полов в среднем в 71 год. Это значение было получено путем анализа данных МРТ, собранных исследователями. Затем ученые провели анализ «разрыва в возрасте мозга», вычисляя разницу между предполагаемым биологическим возрастом мозга и хронологическим возрастом участников.

При изучении результатов исследования, ученые обнаружили, что определенные медицинские условия, такие как диабет, инсульт, заболевание мелких сосудов головного мозга и наличие воспалительных процессов, были связаны с ускоренным старением мозга. Это проявлялось в том, что у участников с этими заболеваниями мозг выглядел старше их реального хронологического возраста. Иисследователи отметили, что наличие здорового образа жизни, включая регулярные физические нагрузки, уменьшает «возраст мозга».

«Главный вывод исследования заключается в том, что факторы, негативно влияющие на кровеносные сосуды, также могут быть связаны с тем, что мозг выглядит старым. Это демонстрирует, насколько важно поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови для здоровья кровеносных сосудов и защиты мозга», — подчеркивает Анна Марселья.

С точки зрения возрастных факторов выяснилось, что мозг мужчин и женщин различается, что может означать разные методы формирования стрессоустойчивости. Ученые намерены провести исследование, которое будет включать изучение как биологических аспектов, например, влияния гормонов, так и социокультурных факторов.

«В следующем году мы планируем начать исследование, которое поможет понять, как социальное здоровье — включая уровень социальной активности — влияет на устойчивость мозга у людей среднего и пожилого возраста. Мы также уделим особое внимание аспектам, таким как сон и стресс, кроме того, изучим факторы, влияющие на здоровье женщин», — говорит Анна Марселья.

Согласно результатам одного из исследований, воздействие наружного освещения в ночное время может увеличить распространенность болезни Альцгеймера, особенно среди людей моложе 65 лет. Авторы работы заявили, что обнаружили корреляцию между районами США с чрезмерным воздействием искусственного света в ночное время и распространенностью болезни Альцгеймера.