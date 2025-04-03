Искусственный интеллект Google DeepMind под названием Graphcast точно предсказал путь тропического циклона «Альфред» за 12 дней до его приближения к юго-восточному побережью Квинсленда. ИИ определил, что центр циклона будет находиться всего в 200 км от Брисбена, в то время как традиционные модели прогнозирования, включая используемые Австралийским метеорологическим бюро, предсказывали другие траектории.

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Системы ИИ работают принципиально иначе, чем обычные метеорологические модели. Вместо использования физических законов и суперкомпьютеров ИИ анализирует закономерности погоды на основе десятилетий исторических данных. Такой подход имеет серьезные преимущества: модели ИИ примерно в 1 тыс. раз быстрее и требуют гораздо меньше вычислительных ресурсов по сравнению с чисто физико-математическими расчетами.

Данные показывают, что ИИ-модели действительно превосходят традиционные методы по точности в некоторых аспектах. Температурные прогнозы от Graphcast имеют меньшую погрешность, а модель ИИ от ECMWF показывает на 25% лучшую точность при прогнозировании траекторий тропических циклонов. В целом ИИ-модели могут быть до 20% точнее по некоторым параметрам.

Однако у ИИ-прогнозирования есть существенные ограничения. Поскольку эти модели обучаются на данных о прошлых погодных явлениях, они хуже справляются с прогнозированием беспрецедентных экстремальных событий. Кроме того, ИИ-модели имеют более низкое разрешение сетки (28 км против 9 км у физических моделей ECMWF), что снижает их способность прогнозировать интенсивность и локализацию опасных погодных явлений.