С момента их обнаружения в середине XX века Свитки Мертвого моря остаются одной из величайших загадок археологии и библеистики. Эти древние еврейские тексты, найденные в пещерах на Западном берегу реки Иордан, произвели революцию в нашем понимании истории и эволюции еврейской Библии. Однако главный вопрос — точный возраст манускриптов — до сих пор оставался без ответа.

Ученые в целом сходились во мнении, что свитки были написаны в период между третьим веком до нашей эры и первым веком нашей эры. Но это слишком большой временной разброс. Проблема усугублялась тем, что ни на одном из сотен фрагментов не было указано календарной даты. Обычно в таких случаях возраст документа определяют путем палеографического анализа — сравнения стиля почерка с другими, точно датированными рукописями.

Но со Свитками Мертвого моря этот метод не работал. Они были написаны как раз в тот период, который исследователи называют «слепым пятном» — несколько сотен лет, от которых до нас не дошло абсолютно никаких датированных еврейских документов. Это был настоящий тупик, который не позволял точно реконструировать исторический контекст и связать тексты с конкретными событиями. Новейшие технологии, однако, позволили совершить прорыв там, где классические методы были бессильны.

ИИ в помощь

Решение пришло из мира высоких технологий. Исследователи из Гронингенского университета создали модель искусственного интеллекта (ИИ) под названием Enoch. Эту нейросеть специально обучили анализировать и распознавать стили почерка на серии точно датированных древних документов. Тесты показали, что ИИ способен с поразительной точностью определять возраст рукописи, основываясь исключительно на особенностях каллиграфии.

Ученые использовали Enoch для анализа почерков 135 Свитков Мертвого моря. Основное внимание было уделено двум типам письма, характерным для того периода, — хасмонейскому и иродианскому. Искусственный интеллект позволил сделать то, что было не под силу человеку: определить хронологическое положение каждого отдельного манускрипта с небывалой точностью.

Результаты оказались ошеломляющими. Выяснилось, что некоторые рукописи были созданы значительно раньше, чем предполагалось ранее. «Вместо нескольких свитков, датируемых третьим веком до нашей эры, как мы думали раньше, теперь у нас есть больше текстов этого периода, плюс один или два, которые относятся даже к концу четвертого века до нашей эры», — пояснил руководитель исследования доктор Младен Попович. В некоторых случаях даты оказались на 50, а то и на 100 лет старше прежних оценок.

Это открытие имеет колоссальные последствия для исторической науки. Оно означает, что стили письма, которые ученые связывали с определенными социально-политическими изменениями на Ближнем Востоке (например, с правлением династий Селевкидов в Сирии или Птолемеев в Египте), на самом деле появились раньше. Историкам придется пересмотреть существующие модели и реконструкции жизни людей, стоявших за созданием свитков.

Но самый поразительный результат касается возраста двух конкретных фрагментов — из библейских Книги Даниила и Книги Екклесиаста. Считается, что неизвестные авторы этих произведений жили и творили во втором и третьем веках до нашей эры соответственно. Искусственный интеллект «Енох» показал, что именно эти свитки были написаны в точности в указанное время.

Это делает их первыми известными библейскими рукописями, датированными временем жизни их предполагаемых авторов. «У нас есть два библейских свитка, которые теперь датированы одновременно с тем временем, когда, как мы полагаем, автор действительно писал, и это очень волнующе, потому что тогда вы действительно находитесь в одной временной близости с руками, написавшими Библию», — говорит Попович. Это означает, что мы, возможно, держим в руках тексты, переписанные первыми поколениями учеников или даже самими авторами библейских книг.