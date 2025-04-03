Архитектурные студии Garcés de Seta Bonet Arquitectes и Marvel представили визуализации проекта E la nave va, который превратит бывшее здание электростанции ​​Tres Xemeneies в Испании в культурный и медиацентр. После реконструкции там разместится барселонский Catalunya Media City — проект, направленный на преобразование промышленного района в выдающийся центр инноваций в аудиовизуальной, цифровой и видеоигровой сферах.

Электростанция была построенная в 1970-х и закрылась в 2011 году. Она получила свое название из-за трех труб (tres xemeneies по-каталонски). Здание будет отремонтировано и дополнено двумя студиями, а существующая конструкция — сохранена для проекта, названного E la nave va, в честь фильма Феллини.

Новая пристройка соединит внутреннюю часть турбинного зала Tres Xemeneies с внешней. Студии Garcés de Seta Bonet Arquitectes и Marvel также откроют северный фасад здания, чтобы создать балкон с видом на Барселону.

Здание будет иметь эксплуатируемую крышу и многочисленные пространства для общественных мероприятий, при этом E la nave va также будет соединен с близлежащим пляжем и прилегающей территорией.

Соучредитель Garcés de Seta Bonet Arquitectes Жорди Гарсес рассказал, что одной из ключевых особенностей проекта станет своеобразное единение города с морем. «Архитектурные элементы на разной высоте откроют различные виды на окружающий ландшафт, как если бы он был произведением лэнд-арта», — добавил он.

Внутреннее пространство E la nave va будет разделено на четыре категории: аудитории для образовательных программ, помещения для исследовательских и бизнес-инкубаторов, выставочные пространства и ресурсный центр для аудиовизуальной индустрии Каталонии.

Внутри будут располагаться аудитория площадью 500 кв. м, студия площадью 400 кв. м и лаборатория площадью 250 кв. м, а также UX-лаборатории и студии звукозаписи.

Целью реконструкции было превратить промышленное здание в пространство, где можно было бы проводить самые разные мероприятия.

«Главный зал, предназначенный для проведения масштабных выставок, напоминает залы галереи «Тейт Модерн» в Лондоне, Aviva Studios в Манчестере или галереи на Парк-авеню в Нью-Йорке», — отметила соучредитель Garcés de Seta Bonet Arquitectes Анна Бонет.

Все помещения в проекте имеют одни и те же ключевые элементы: правильные пропорции, большую высоту (около 17 м), прочные несущие конструкции, точки доступа на верхнем уровне и возможность подвешивать оборудование к потолку.

Здание спроектировано с учетом требований устойчивого развития. На крыше будут размещены 4,5 тыс. кв. м солнечных панелей.