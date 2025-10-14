Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала повышение исполнительского сбора с 7 до 12%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Одновременно изменится механизм взимания платежа: его будут удерживать вместе с основной суммой задолженности, а не после полного погашения долга, как сейчас.

Freepik

Минимальные пороги сбора удвоятся. Граждане и индивидуальные предприниматели будут платить не менее 2 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. руб., для организаций планка поднимется с 10 тыс. до 20 тыс. руб. При взыскании неимущественных требований нижняя граница составит 10 тыс. руб. для физлиц и ИП, 100 тыс. руб. для юрлиц.

Действующая система не стимулирует должников своевременно исполнять решения суда, что замедляет защиту прав взыскателей и перегружает органы принудительного исполнения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Минюст уверен, что увеличение сбора послужит дополнительным фактором давления на должников и принесет больше средств в федеральный бюджет.

Для социально значимых взысканий предусмотрены исключения. Алименты, компенсации вреда здоровью, ущерба в связи со смертью кормильца и морального вреда сохранят прежний порядок: сбор будут взимать после погашения основной суммы. «Это гарантирует, что основное требование взыскателя будет выполнено в приоритетном порядке», — подчеркнул глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Читайте также Как банкротиться честно: риски фиктивного банкротства ИП

Партнер Novator Legal Group Александр Катков считает, что законопроект нацелен на решение проблемы массового уклонения от добровольной уплаты после возбуждения исполнительного производства. Удержание сбора с каждой поступающей суммы позволит бюджету получать платежи быстрее, даже при частичном погашении задолженности. Процесс взыскания для Федеральной службы судебных приставов упростится, поскольку сбор будут удерживать непосредственно из взысканных средств или выручки от реализации имущества, добавил Груздев.

По словам партнера корпоративной практики АБ «Вертикаль» Натальи Колеровой, для небольших долгов прибавка в 5 процентных пунктов не создаст существенной нагрузки. Однако при значительных задолженностях погашение и так затруднительно и возможно только благодаря активным действиям пристава по поиску и реализации активов.

Старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов напомнил, что должник вправе обратиться в суд за отсрочкой или рассрочкой уплаты сбора. Повышение ставки приведет к росту числа таких ходатайств со ссылкой на тяжелое материальное положение.

Поправка радикально меняет баланс интересов: государство гарантированно получает свой процент с каждого взыскания, укрепляя доходную базу бюджета, а для взыскателей это означает фактическое удорожание принудительного возврата средств, заключил юрист.