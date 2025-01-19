Согласно новому исследованию ученых из Института Silent Spring, около трети населения США подвергается воздействию нерегулируемых загрязняющих веществ в питьевой воде, способных навредить здоровью. Кроме того, латиноамериканские и чернокожие сообщества испытывают непропорционально серьезные последствия, сталкиваясь с более высокими уровнями опасных загрязняющих веществ.

В настоящее время в соответствии с Законом США о безопасной питьевой воде регулируется около 100 загрязняющих веществ, что обязывает водоснабжающие компании проверять наличие этих веществ и предпринимать необходимые меры для поддержания их уровней в пределах установленных норм, включая внедрение новых систем очистки и других действий. Однако, как утверждает соавтор исследования Лорел Шейдер, старший научный сотрудник Института Сайлент-Спринг, известно, что существуют тысячи других токсичных химических веществ, которые не находятся под регулированием и попадают в грунтовые и поверхностные воды, и ряд этих веществ в конечном итоге может оказаться в питьевой воде.

Лорел Шэйдер и ее команда провели исследование, анализируя данные, собранные Агентством по охране окружающей среды США в период с 2013 по 2015 год. Эти данные касаются мониторинга нерегулируемых загрязняющих веществ. Исследователи сосредоточились на 4815 системах водоснабжения и сделали заявление о том, что в 27% из них, что затрагивает 97 млн жителей, были обнаружены следы как минимум одного из следующих химических соединений:

1,4-диоксан, который является растворителем и классифицируется EPA как вероятный канцероген для человека. Он также может присутствовать в потребительских товарах.

PFAS (пер- и полифторалкильные вещества) — это группа химических соединений, известных своим использованием в антипригарных материалах. Связывают эти вещества с такими проблемами, как рак, заболевания щитовидной железы и повышенный уровень холестерина.

Хлорфторметан (фреон 22) — озоноразрушающий газ, ранее использовавшийся в качестве хладагента и в производстве фторполимеров, таких как тефлон.

1,1-дихлорэтан — растворитель, который применяется в красках, пластиковых материалах и пестицидах, также связан с канцерогенными рисками.

Исследования показывают, что в сообществах с более высоким процентом латиноамериканского и чернокожего населения значительно чаще отмечается воздействие нерегулируемых загрязняющих веществ в питьевой воде. Кроме того, такие районы зачастую расположены в непосредственной близости от источников загрязнения, таких как очистные сооружения, аэропорты, военные полигоны и промышленные предприятия. Аарон Маруццо, главный автор исследования из Института Сайлент-Спринг, подчеркивает, что наличие значительной доли латиноамериканцев и чернокожих жителей в конкретном населенном пункте является ключевым показателем более низкого качества воды.

Он отмечает, что расовые различия в подверженности загрязнениям нельзя объяснить уровнем дохода или другими социально-экономическими показателями. Маруццо предполагает, что в этом могут иметь место такие системные факторы, как расизм и историческая практика, известная как «красные линии», которая привела к непропорциональному размещению промышленных объектов в районах, населенных представителями цветных рас.

Исследование компании Silent Spring показало, что жители Латинской Америки чаще сталкиваются с повышенными уровнями нитратов в питьевой воде, Агентство по охране окружающей среды установило законодательное ограничение на содержание, чтобы защитить младенцев от смертельного заболевания, известного как «синдром голубого ребенка». Новые данные указывают на то, что даже более низкие уровни нитратов могут повышать вероятность колоректального рака и рака мочевого пузыря.

В исследовании 2023 года, анализировались системы водоснабжения в 18 штатах. Выяснилось, что в регионах с большим населением латиноамериканцев и чернокожих наблюдается более высокое содержание PFAS в воде. Это исследование впервые акцентирует внимание на неравенстве воздействия PFAS и других нерегулируемых загрязняющих веществ на территории США, включая земли коренных народов.

Недавние исследования показывают, что PFAS в питьевой воде более распространены, чем предполагалось ранее, поэтому число жителей, подвергшихся воздействию этих загрязняющих веществ, занижено. Результаты исследования подчеркивают необходимость федеральных действий для предоставления дополнительной поддержки цветным сообществам для борьбы с последствиями. Шейдэр отмечает, что в конечном итоге необходимо лучше защищать источники воды и уменьшать выбросы загрязняющих веществ в водоемы, из которых поступает питьевая вода.

Недавно был обнаружен загадочный побочный продукт дезинфицирующего средства, который используется в питьевой воде для более 113 млн человек в США и во всем мире, но в гораздо больших количествах. Это открытие обеспокоило ученых. Соединение пока не может быть признано безопасным для населения и требует дальнейших испытаний.