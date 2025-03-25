В первом квартале 2025 года почти половина российских компаний (из 400 участвующих в опросе) повысили заработные платы своим сотрудникам. Однако 4% работодателей были вынуждены сократить оплату труда работникам, выяснили сервисы «Работа.ру» и «Сберподбор» в совместном исследовании.

В результатах исследования уточняется, что с начала года 43% организаций, участвующих в исследовании, повысили зарплаты своим сотрудникам. Еще 39% компаний сохранили или даже расширили свой штат. Но 4% опрошенных сообщили, что по разным причинам были вынуждены сократить зарплаты сотрудников, направления бизнеса и уволить людей.

По 13% компаний отметили, что у них увеличилось количество клиентов и заказчиков и уменьшилось их число. По 8% опрошенных работодателей открыли новые направления деятельности и стали активнее использовать инструменты на основе искусственного интеллекта. Представители 2% компаний сообщили, что в первом квартале 2025 года вернули сотрудников в офис с удаленной работы.

Исследователи выяснили, что во втором квартале 2025 года ожидается сохранение дефицита рабочих специальностей. Так, 75% компаний прогнозируют продолжение этой тенденции. Вместе с тем ожидается рост интереса к соискателям старшей возрастной группы, что может быть связано с их опытом и стабильностью. К этому готовятся 28% респондентов.

По мнению 26% опрошенных представителей компаний, рынок труда останется активным, соискатели будут продолжать искать новые возможности, а работодатели — подходящих кандидатов. Еще 20% респондентов прогнозируют рост доли вакансий для подработки. Интерес к молодым соискателям, по мнению специалистов, вырастет на 19%.

В то же время 14% опрошенных считают, что сотрудники будут стремиться сохранить свои рабочие места, что приведет к затишью на рынке труда. Зарплата, по мнению 7% респондентов, может потерять свою главенствующую роль при выборе работы.