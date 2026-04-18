Подавляющее большинство молодых специалистов в России (86% респондентов в возрасте до 29 лет) рассчитывают на ежемесячный доход свыше 100 тыс. рублей, а 57% — на зарплату выше 150 тыс. рублей. При этом соглашаться на меньшую сумму готовы лишь 14% опрошенных. Такие данные приводятся в масштабном совместном исследовании сервисов «СберНПФ» и «Работа.ру», в котором приняли участие более 3,2 тыс. экономически активных граждан со всей страны.

Аппетиты молодежи распределились следующим образом: 29% хотят зарабатывать от 100 до 150 тыс. рублей, еще по 26% целятся в диапазоны 150–200 тыс. и 200–300 тыс. рублей. На зарплату свыше 300 тысяч претендуют 5% молодых людей. При этом, согласно исследованию 2024 года, доля россиян с доходом выше 150 тыс. в месяц, составляет 1,1%.

При выборе будущей профессии финансовый фактор делит первенство с личными склонностями. Для 55% опрошенных главным критерием является интерес к конкретной сфере, а уровень дохода и личное призвание набрали по 31% голосов. Следом идут востребованность на рынке труда (29%) и перспективы карьерного роста (25%).

По словам HR-директора «СберНПФ» Наталии Гончаровой, современная молодежь ищет в работе не только деньги, но и смыслы. Каждый пятый кандидат (21%) критически оценивает возможность удаленной работы и творческой самореализации.

Работодателям становится все сложнее привлекать молодые таланты исключительно высокой зарплатой — соискатели стали тщательно изучать условия труда, требуя расширенный социальный пакет, включающий ДМС и корпоративные пенсионные программы.

