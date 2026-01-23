Подавляющее большинство владельцев малого и среднего бизнеса в России — почти 90% — живут в состоянии постоянной тревоги из-за общей нестабильности и неопределенности на рынке. Исследование Ifors Research, в котором приняли участие тысяча предпринимателей, выявило, что опасения усиливаются с каждым годом.

Freepik

Одним из самых растущих страхов становится возможное ухудшение законодательства. Если в 2022 году об этом беспокоились 17% респондентов, то к сентябрю 2025 года их доля выросла более чем вдвое и достигла 40%.

Каждый десятый предприниматель прямо заявил о страхе столкнуться с банкротством и потерей команды. На фоне этих настроений 44% бизнесменов не планируют расширять штат как минимум до весны 2026 года.

Несмотря на преобладающие опасения, значительная часть предпринимателей старается сохранять оптимизм и строить планы. Более трети опрошенных (37%) рассчитывают на развитие своего дела в ближайшем будущем. Еще 38% надеются как минимум на стабильность и отсутствие резких негативных изменений. При этом каждый пятый (22%) оценивает перспективы своего бизнеса пессимистично, допуская спад вплоть до полного закрытия.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.