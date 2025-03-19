Абсолютное большинство россиян (96%) уже привыкли к покупкам в интернете, причем 44% — через российские маркетплейсы, и в среднем тратят на шопинг до 5 тыс. руб. в месяц (38%). При этом 65% респондентов делают это со смартфона. Интересно, что покупатели премиум-сегмента чаще ожидают индивидуальных консультаций, в то время как клиенты масс-маркета сами наполняют корзину, а омниканальные стратегии обслуживания набирают популярность. Таковы результаты исследования «ЮKassa» и RetailCRM, которыми они поделились с «Инк.».

В опросе на сайте ЮMoney приняли участие 1500 пользователей (74% мужчин и 26% женщин) разного возраста, а в RetailCRM исследовали 200 магазинов, подключенных к платформе. При этом магазины разделили на две группы: небольшие (с оборотом от 300 млн до 1,7 млрд руб.) и крупные (с оборотом от 1,7 до 5 млрд руб.).

Оказалось, что 42% россиян часто занимаются онлайн-шопингом, 31% делает это время от времени, а еще 14% — всегда. Примерно каждый десятый (9%) покупает товар в интернете, только если не может больше нигде его найти.

Лишь 4% участников опроса никогда не совершают покупки онлайн. Из них испытывают недоверие к онлайн-площадкам 37%, а 32% важно иметь возможность увидеть и потрогать товар. Четверть опрошенных сомневается в безопасности оплаты, а еще 6% хотели бы пообщаться с продавцом с продавцом.

44% респондентов сообщили, что чаще всего делают покупки на российских маркетплейсах. Вторыми по популярности оказались зарубежные площадки и специализированные интернет-магазины (по 15%). Россияне также пользуются сервисами перепродажи (12%), соцсетями (8%) и мессенджерами (6%).

Что касается трат на онлайн-шопинг, то у большинства в месяц уходит в среднем до 5 тыс. руб. (38%) и от 5 до 10 тыс. руб. (29%). 18% опрошенных признались, что тратят от 10 до 20 тыс. руб., 6% — от 20 до 30 тыс. руб., 3% — от 30 до 40 тыс., а 1% — от 40 до 50 тыс. руб. в месяц. Еще 5% респондентов тратят больше 50 тыс. руб.

Согласно опросу, самыми популярными категориями покупок оказались одежда и обувь (15%), а также техника и электроника (14%). Топ-5 замыкают продукты питания и товары для дома и ремонта (по 8%), а также косметика и парфюмерия (6%), украшения и бытовая химия (по 6%).

Еще 5% пришлось на товары для домашних животных, лекарства и БАДы, а по 4% — на детские товары, спорттовары, книги, канцелярию и видеоигры. Респонденты также назвали сертификаты, туры и поездки, цифровые подписки и оплату услуг.

Основными критериями при выборе товара участники опроса назвали стоимость (25%), наличие удобных способов оплаты (16%), скидок и акций (15%). По 13% обращают внимание на производителя и наличие бесплатной доставки, 12% — на возможность вернуть товар, а 4% — возможность проконсультироваться.

72% респондентов рассказали, что, как правило, прежде чем сделать покупку, читают отзывы о выбранном товаре. Еще 26% делают это время от времени, а 2% никогда не смотрят отзывы.

Чаще всего россияне совершают покупки онлайн со смартфона (65%), а на компьютеры и ноутбуки приходится лишь каждый третий заказ (33%). Меньше всего опрошенных (2%) используют для онлайн-шопинга планшет.