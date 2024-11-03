Ученые провели исследование на жителях США и Тайваня, которое показало, что люди подавляют свои положительные эмоции реже, чем отрицательные. Однако подавление положительных эмоций было связано с более низким благополучием. Исследование опубликовано в журнале Affective Science.

Ученые предположили, что связь между подавлением эмоций и благополучием может быть более тонкой, и вероятно именно подавление положительных эмоций ухудшает благополучие. Чтобы выяснить эту гипотезу, они провели серию из трех исследований, где в первом изучили данные 479 молодых участников, включая их ответы на опросник по регуляции эмоций и различные показатели благополучия.

Во втором исследовании были проанализированы два набора данных из разных культурных контекстов. Один набор данных был взят из Национального исследования развития среднего возраста в Соединенных Штатах (MIDUS), а другой — из исследования Pittsburgh Cold, в котором изучаются эффекты воздействия вируса простуды на выборку здоровых взрослых американцев. Эти наборы данных также включали ответы на опросник по регуляции эмоций и ряд показателей благополучия.

В третьем исследовании участвовали 250 человек из США, набранных через Prolific, и 205 участников из Тайваня. Они также прошли оценку регуляции эмоций, но с небольшими изменениями, чтобы решить проблемы с формулировками в оригинальной форме, а также оценку благополучия.

Результаты первого исследования показали, что люди склонны подавлять свои отрицательные эмоции чаще, чем положительные. Подавление положительных и отрицательных эмоций было связано, но лишь умеренно, что указывает на то, что люди часто применяют разные уровни подавления к эмоциям. При этом, подавление положительных эмоций было в некоторой степени связано с более низким благополучием.

Второе исследование подтвердило эти результаты, показав лишь умеренную связь между подавлением положительных и отрицательных эмоций у людей. И снова подавление положительных эмоций было связано с более низким благополучием, тогда как подавление отрицательных эмоций — нет.

Наконец, третье исследование показало, что как на Тайване, так и в США люди склонны подавлять негативные эмоции чаще, чем позитивные. Остальные результаты согласуются с результатами предыдущих исследований.

Однако следует отметить, что исследование было основано исключительно на самоотчетах, что оставляет место для предвзятости отчетов, которая может повлиять на результаты. Кроме того, дизайн исследований не позволяет делать какие-либо выводы о причинах и следствиях из полученных результатов.



Исследование, опубликованное в журнале Technology, Mind, and Behavior, рассказало о воздействии доступа к интернету и его использовании на психологическое благополучие. Ученые проанализировали информацию более чем о 2,4 млн человек из 168 стран и пришли к выводу, что наличие интернета и его активное пользование ассоциируются с повышением уровня удовлетворенности жизнью, позитивными эмоциями и социальной удовлетворенностью.