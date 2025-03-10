Исследование, проведенное среди учеников начальных классов, обнаружило, что те, кто обладает хорошими творческими способностями, как правило, чувствуют себя менее одинокими. Возможно, это связано с тем, что дети с высокими творческими навыками лучше осознают мысли, эмоции и точку зрения окружающих, что, в свою очередь, снижает их чувство одиночества. Эти результаты были опубликованы в журнале Learning and Individual Differences.

Творчество представляет собой способность создавать новые идеи, находить оригинальные решения или производить художественные образы, проявляя оригинальность и креативное мышление. Оно помогает людям соединять, казалось бы, несопоставимые концепции и разрабатывать инновационные способы решения различных задач. Творческое мышление актуально не только в искусстве, оно имеет важное значение в таких областях, как наука, технологии и повседневная жизнь. На креативность влияют различные факторы, включая любознательность, открытость новому опыту и уровень когнитивной гибкости.

Хотя некоторые личности проявляют высокую креативность от природы, в то же время ее возможно развивать через практику, исследование и знакомство с разнообразными перспективами. Нейропластичность — это способность мозга формировать новые нейронные связи и реорганизовывать существующие в новые сети, которые способствуют генерации идей. Задачи, ограничения и даже неудачи часто пробуждают креативность, заставляя людей мыслить нестандартно.

Исследование, проведенное Джоанной Смогоржевской и ее коллегами, подчеркивает, что творческий процесс приносит людям радость и вдохновение, это, в свою очередь, может положительно сказываться на качестве их жизни. Тем не менее роль творчества в социальной жизни детей в школьной среде остается недостаточно изученной. Авторы исследования направили свои усилия на изучение взаимосвязи между детским творчеством, способностью понимать других и чувством одиночества в школе.

В своем исследовании они трактуют креативность как богатое воображение и способность детей к свободному мышлению. «Теория разума» (Theory of Mind) означает умение осознавать, что у других людей есть собственные мысли, чувства и взгляды, которые могут отличаться от их собственных. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что дети с более развитыми креативными способностями будут также обладать лучшими навыками теории разума, что, в свою очередь, может способствовать снижению чувства одиночества.

В исследовании участвовали 743 ребенка из 16 начальных школ в разных регионах Польши. Среди них было 412 девочек, все участники свободно говорили по-польски, а их средний возраст составлял девять лет.

В ходе исследования дети прошли тесты, направленные на оценку их творческих способностей, включая беглость мышления, а также яркость, оригинальность и способность трансформировать творческие образы. Кроме того, они прошли тест для оценки их навыков теории разума, а также заполнили шкалу одиночества и социальной неудовлетворенности.

Результаты показали, что творческие способности не были напрямую связаны с одиночеством, но способности к теории разума были очень слабо связаны с ним. Другими словами, дети, которые были способны лучше понимать мысли, чувства и перспективы других, как правило, были немного менее одинокими в среднем.

Исследователи протестировали статистическую модель, предполагающую, что творческие способности приводят к лучшим способностям теории разума, а лучшие способности теории разума, в свою очередь, приводят к меньшему чувству одиночества. Их анализ показал, что такая связь между этими психологическими характеристиками возможна.

«Текущее исследование, в котором участвовала большая выборка школьников, не только установило положительные связи между беглостью мышления, творческим воображением и детскими способностями к теории разума, но и показало их потенциальные преимущества для социальных отношений и уменьшения чувства одиночества. Мы наблюдали довольно прочные отрицательные связи между теорией разума и чувством одиночества и отрицательные косвенные связи между креативностью и одиночеством, опосредованными теорией разума», — заключили авторы исследования.

Исследование проливает свет на связи между когнитивными способностями детей и чувством одиночества. Однако его дизайн не позволяет делать причинно-следственные выводы из результатов. Кроме того, наблюдаемая связь между способностями теории разума и одиночеством была очень слабой.

Ранее исследования показали, что у многих творческих людей было трудное детство. Большинство известных художников связывают свой талант с тяжелыми детскими переживаниями, от которых они спасались, создавая в своем воображении миры, где могли свободно развивать способности.