Аналитическое исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ) показало, что в феврале 2025 года доля ипотеки по льготным программам составила 71% от всех выданных за месяц таких кредитов и 88% — от общего объема выданных денег. За год эти показатели выросли почти в 1,5 раза. Так, в феврале 2024 года они составляли 48% и 62% соответственно.

Рост доли льготных ипотечных программ фиксируется на фоне сверхвысоких ставок по рыночной ипотеке — они остаются на заградительном уровне, несмотря на небольшое снижение в середине марта.

При этом в ОКБ отметили, что количество выданных кредитов сократилось на 32% за год — с 43,78 тыс. ипотек по всем льготным программам в феврале 2024 года до 29,6 тыс. в феврале нынешнего года. Также снизился и объем выдачи — на 31%, с 225,82 млрд руб. до 156,24 млрд руб.

Главной причиной отрицательной динамики эксперты называют завершение в середине 2024 года программы общей льготной ипотеки и ужесточение условий IT-ипотеки, которая теперь недоступна в столицах.

В целом по России средний размер ипотечного кредита, взятого по льготным программам, увеличился за год на 2%, достигнув 5,28 млн руб. Самые крупные суммы в прошлом месяце брали жители Москвы (в среднем — на 7,37 млн руб.), Московской области (6,65 млн руб.), Калмыкии (6,59 млн руб.), Санкт-Петербурга (6,47 млн руб.) и Чечни (6,14 млн руб.).

Вместе с этим снизился средний срок, на который можно оформить льготную ипотеку — на три квартала. В среднем в феврале он составил 24 года и 4 месяца (против 25 лет и 1 месяца год назад). На самый большой срок в 28 лет и 6 месяцев ее оформляли жители Северной Осетии, а на самый короткий (10 лет и 4 месяца) — жители Алтая.

Тем временем ВТБ снизил требования к первоначальному взносу по рыночной ипотеке. В пресс-служба банка сообщили, что с 25 марта 2025 года взнос для зарплатных клиентов будет составлять от 20% (ранее — от 30%) от стоимости недвижимости, а для остальных — от 30% вместо 50%. Новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок.

Сбербанк также рассматривает возможность дальнейшего снижения ставок по рыночной ипотеке в ближайшее время. 4 марта банк первым уменьшил их на 1,0-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса.