Искусственный интеллект, возможно, уже превзошел людей в умении убеждать других людей. Новое исследование показало, что чат-бот GPT-4 оказался более убедительным, чем человек, примерно в 82% случаев в онлайн-дебатах.

Miguel Henriques/Unsplash

Дебаты требуют от человека не только сильной логики, но и эмпатии, и адаптации к оппоненту. В ходе эксперимента исследователи организовали дебаты между двумя людьми и между человеком и GPT-4. В некоторых случаях участникам предоставлялась базовая личная информация об оппоненте (возраст, пол, политические взгляды).

Результаты показали, что GPT-4 эффективно использовал эту информацию для персонализации своих аргументов. Например, в дебатах о безусловном базовом доходе с республиканцем ИИ делал упор на экономический рост, а с демократом — на социальную справедливость. В то время как люди чаще использовали эмоциональную поддержку и рассказывали истории, ИИ полагался на логику и факты.

Именно этот подход оказался более выигрышным. Когда у ИИ была личная информация, он был более убедителен в 81,7% случаев. Даже без этой информации GPT-4 побеждал в 64% дебатов. Интересно, что люди чаще меняли свое мнение, когда думали, что спорят с ИИ, возможно, потому что проиграть машине менее обидно, чем реальному человеку.

Это исследование подтверждает, что ИИ является мощным инструментом убеждения, который может использоваться как во благо, так и во зло. Ученые выражают обеспокоенность, что злоумышленники могут использовать подобные технологии для крупномасштабных кампаний по дезинформации, создавая сложные и персонализированные «машины для убеждения».

