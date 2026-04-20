80% российских практикующих психологов уверены, что развитие генеративного ИИ может привести к практически полной замене специалистов первичного консультирования нейросетями, подсчитали исследователи НИУ ВШЭ. Основной удар примут консультации по саморегуляции, поддержке в принятии решений и оценки бытовых кризисов. Именно эти запросы нейросети закрывают уже сегодня с высокой эффективностью и минимальными издержками для клиента.

Автор исследования, доцент Института медиа НИУ ВШЭ Алексей Джура, опирается на интервью с русскоязычными специалистами, имеющими стаж от трех лет. Выяснилось, что 88% респондентов регулярно слышат от клиентов о позитивном опыте использования чат-ботов и генеративных моделей между сессиями.



Первое направление, в котором, по мнению экспертов, уже преуспел ИИ — навигационно-ориентационная функция для подростков и уязвимых групп. Чат-боты способны конфиденциально и безопасно направлять пациента и снижают порог входа в терапию.

Второе направление, которое пока еще не так развито, предполагает создание цифровых аватаров знаменитых психологов прошлого. В числе кандидатов на оцифровку респонденты назвали Карла Роджерса, Зигмунда Фрейда и Фредерика Перлза. Подобный продукт открывает возможности для премиального сегмента рынка. При помощи таких аватаров пользователи могут получить иллюзию сеанса с культовой фигурой в любое время и в любом месте.

Читайте также ChatGPT начал убеждать людей поверить в собственный бред

Главным стоп-фактором для масштабирования ИИ-решений остается вопрос конфиденциальности. Большинство опрошенных специалистов указывают на риски утечки чувствительных личных данных при работе с коммерческими языковыми моделями. Этот барьер одновременно тормозит доверие клиентов и создает запрос на разработку защищенных версий нейросетей.

Тем не менее полного коллапса профессии не произойдет. Исследование четко разделяет понятия «консультант» и «психотерапевт». Более половины респондентов убеждены, что в сегменте глубинной и длительной психотерапии нейросети беспомощны. Здесь ключевую ценность имеет живой человеческий контакт и общий экзистенциальный опыт двух субъектов. Бизнес-модель в этой сфере сместится в сторону уникального личного бренда терапевта и сложных программ коррекции личности, куда алгоритмы не смогут проникнуть в обозримом будущем.

