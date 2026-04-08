Четверть отечественных компаний отказывается от разовых тестов и переходит к системному внедрению искусственного интеллекта в свои регулярные рабочие процессы, показало исследование «Билайна» и Ассоциации менеджеров. Бизнес все чаще рассматривает нейросети не как экспериментальную технологию, а как полноценный инструмент для повышения операционной эффективности.

Такой сдвиг свидетельствует о том, что руководители увидели практическую экономическую ценность ИИ. Системная интеграция ИИ становится стратегическим приоритетом и заставляет компании перестраивать привычные модели управления, нанимать новых специалистов и выделять профильные бюджеты на глубокую цифровизацию.

Однако на фоне этого тренда рынок по-прежнему сталкивается с серьезными барьерами. Исследование Cloud.ru и НИУ ВШЭ выявило ключевую уязвимость: отечественный бизнес страдает от разрыва между внешним цифровым фасадом и внутренней корпоративной культурой. По среднему значению «индекса клиентоцентричности» российские компании набрали 54 балла против 62 у зарубежных конкурентов.

Данные платформы Nodul подтверждают: глубокая трансформация идет тяжело — доля ИИ в ключевых бизнес-процессах пока составляет лишь около 5%. Компании активно используют нейросети для общения с клиентами и генерации маркетинговых текстов, однако внутренняя операционная рутина по-прежнему держится на классической ИТ-автоматизации.

При этом успешные кейсы уже есть. В онлайн-школе Skillfactory интеллектуальный агент обрабатывает более 40% обращений пользователей, а «Точка Банк» автоматизирует аналитику для 500 тыс. продавцов на маркетплейсах.

Эксперты резюмируют, что масштабное внедрение, о котором говорят участники рынка, требует комплексной перестройки. Инвестиции в технологии работают только при наличии выстроенной культуры работы с данными и обученной команды. Если внутренние процессы компании отстают от уровня внешнего сервиса, это неизбежно становится ее ключевой конкурентной слабостью в борьбе за клиента.

