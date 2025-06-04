Абсолютное большинство (90%) россиян занимаются самообразованием, следует из результатов опроса онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и образовательной платформы «Нетология». Треть (34%) предпочитает учиться по вечерам. При этом для 17% это четко выделенный час после работы, еще 8% учатся во время приготовления ужина, а 7% — по дороге домой. Подробности — в распоряжении «Инк.».

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Почти каждый пятый (17%) выбирает для саморазвития выходной день, 14% — рабочий день, а 12% учатся спонтанно. На утреннее и ночное обучение пришлось 9% и 4% соответственно.

Самыми удобными днями для занятий отмечают субботу (44%), пятницу (39%), четверг (38%), вторник (35%). На приобретение новых знаний и навыков 20% отводят три дня в неделю, 19% — два дня, 14% — только один день. При этом чаще всего (35%) россияне тратят на саморазвитие один-два часа, 28% отводят на это 30-60 минут, а 20% более двух часов.

Наиболее популярные форматы — видеолекции (50%), чтение литературы (43%), короткие (34%) и длительные (30%) онлайн-курсы, вебинары и воркшопы (25%), программы высшего образования (17%). Платить за образование готовы 44%, если уверены в пользе, 19% — при наличии диплома после окончания курсов. При этом 17% респондентов уверены, что необходимую информацию можно найти в открытом доступе.

Среди основных барьеров россияне назвали нехватку времени (28%), финансовые ограничения (16%) и слабую мотивацию (13%).

Опрос был проведен среди 1335 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.