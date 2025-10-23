Российская fashion-индустрия столкнулась с «кризисом пяти К» — кризисы потребления, ценностей, рекламы, личных брендов и кадров. Такой вывод сделали эксперты в ходе исследования, представленного на деловом дне проекта РБК × VOYAH Fashion Review. По словам организаторов, несмотря на трудности, рынок демонстрирует стремление к адаптации и поиску новых точек роста. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Аналитика модной индустрии и ежегодного рейтинга российских брендов, подготовленных совместно с «РБК Исследования рынков», охватывает мнения 120 представителей fashion-сферы и результаты опроса потребителей. За 2025 год участники отметили падение трафика в торговых центрах и закрытие ряда брендов, однако эксперты подчеркивают: отрасль постепенно перестраивается, переосмысливая подход к коммуникациям и устойчивому производству.

Одним из ключевых продуктов проекта стал ежегодный рейтинг 500 активно развивающихся брендов одежды и аксессуаров. В этом году аналитики оценивали свыше 1,1 тыс. отечественных компаний по 15 критериям — среди них добавлены «Интерес к бренду» и «Год запуска».

Лидером списка стал LIMÉ, на втором месте O’STIN, а третью строчку поделили GJ и Befree.

Среди обувных брендов в топе оказался Kari, а среди бельевых — Lavarice. По словам экспертов, успех брендов во многом определяется узнаваемостью, скоростью реагирования на тренды и присутствием в digital-пространстве.

Продолжением аналитического блока стала церемония РБК Fashion Prize, где отметили молодых дизайнеров. Победители получили возможности для продвижения — от pop up — пространств и стратегических сессий до сотрудничества с крупными ритейлерами. В этом году заявки подали более 100 брендов, десять из них прошли в финал.

Результаты исследования отражают ключевые тенденции отрасли — моду как бизнес, находящийся в стадии адаптации к новым экономическим и потребительским реалиям.

По прогнозам агентства Shift, объем fashion-рынка в 2025 году вырастет на 7–17% и составит от 4,45 до 4,85 трлн руб. При этом предполагается, что онлайн-продажи займут около половины этого объема — более 2,6 трлн руб. Но локальные бренды, особенно без сильной цифровой базы, могут рассчитывать лишь на 15–20% выручки из цифровых каналов, из-за низкой маржинальности и ограничений инфраструктуры.

В то же время рынок сталкивается со структурными вызовами. В первом полугодии 2025 года количество новых компаний в сфере моды снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на усложнение входа и удержания позиций. При этом в период с апреля 2023-го по апрель 2024 года число розничных магазинов одежды выросло на 2,3%, до ~20,8 тыс. точек, хотя рост числа новых брендов замедлился на ~20%.