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Исследование: люди пишут более интересные тексты, чем ChatGPT

Новое исследование Университета Восточной Англии и Цзилиньского университета показало, что эссе, написанные студентами, эффективнее вовлекают читателя, чем тексты, созданные ChatGPT. Ученые проанализировали по 145 работ, написанных людьми и ИИ, и выяснили, что студенческие эссе содержат больше «маркеров вовлеченности» — риторических вопросов, личных отступлений и прямых обращений к читателю.

Несмотря на языковую беглость, тексты ChatGPT выглядят более безликими и лишенными четкой позиции. Профессор Кен Хайланд отмечает, что ИИ имитирует академические конвенции, но не способен придать тексту личный оттенок или продемонстрировать ясную точку зрения на тему. Отсутствие вопросов и живых комментариев делает машинный вывод плоским и менее убедительным.

Ученые не отвергают инструменты ИИ, а видят в них потенциальных наставников при ответственном использовании. Они рекомендуют преподавателям разрабатывать задания, требующие создания черновиков и глубоких размышлений над личной позицией. Предполагается, что ИИ не может это сделать. Обучение студентов распознаванию маркеров вовлеченности поможет улучшить как навыки письма, так и способность обнаружения текстов, написанных ИИ.

Авторы рассматривают проект в рамках более широкого движения за цифровую грамотность. Студенты сталкиваются с машинными текстами в новостных лентах и поисковых результатах задолго до поступления в университеты. Обучение задавать вопросы об авторстве и целях текста становится центральным для их образования, а написание текстов с выраженной позицией тренирует эту привычку.

В начале апреля 2025 года OpenAI представила новый тест PaperBench, который оценивает способность искусственного интеллекта самостоятельно воспроизводить научные исследования. Результаты показывают, что даже лучшие модели ИИ значительно отстают от реальных исследователей. 

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