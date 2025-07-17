Новое исследование показало, что за последние 100 млн лет млекопитающие развили необычные пищевые привычки. Работа, опубликованная в журнале Evolution, показывает, что млекопитающие независимо эволюционировали в сторону специализированного питания муравьями и термитами (мирмекофагии) не менее 12 раз с начала кайнозойской эры — примерно 66 млн лет назад.

Vida, Calamari, & Barden / NJIT

Ученые утверждают, что конвергентная эволюция млекопитающих в направлении этой диетарной стратегии началась после мел-палеогенового вымирания и исчезновения нептичьих динозавров. Это событие изменило экосистемы и создало условия для быстрого распространения колоний муравьев и термитов по всему миру, что привело к экстремальным изменениям в способах питания некоторых видов организмов.

«До сих пор не проводилось исследования того, как эта уникальная диета развивалась у всех известных видов млекопитающих, — сказал Филипп Барден, соавтор исследования и доцент биологии в Технологическом институте Нью-Джерси. — Эта работа дает нам первую настоящую дорожную карту, и что действительно выделяется, так это то, какой мощной селективной силой были муравьи и термиты на протяжении последних 50 млн лет, формируя окружающую среду и буквально изменяя облик целых видов».

Более 200 видов млекопитающих, включая представителей хищных (Carnivora) и всеядных (Omnivora), как известно, питаются муравьями и термитами, но только около 20 истинных мирмекофагов — таких как гигантские муравьеды, трубкозубы и панголины — развили экомофологические адаптации, такие как длинные липкие языки, специализированные когти, особые желудки и редуцированные или отсутствующие зубы, чтобы эффективно потреблять тысячи этих насекомых ежедневно в качестве единственного источника пищи.

Чтобы понять, как часто и когда у млекопитающих развивались такие черты, команда собрала диетарные данные по 4099 видам млекопитающих. Виды были разделены на пять диетарных групп — от строгих поедателей муравьев и термитов («облигатные мирмекофаги») до обычных насекомоядных (Insectivora), хищников, всеядных и травоядных.

Затем команда нанесла эти группы на датированное филогенетическое древо млекопитающих и использовала статистические модели для реконструкции диет предков, выявив не менее 12 независимых случаев возникновения облигатной мирмекофагии в различных линиях плацентарных (Placentalia) и других групп.

Анализ показал, что мирмекофагия развивалась по крайней мере один раз в каждой основной группе млекопитающих — однопроходных, сумчатых и плацентарных, — но неравномерно, что предполагает, что некоторые линии были более «эволюционно предрасположены» к питанию муравьями и термитами. Все мирмекофаги произошли от предков, которые были либо насекомоядными, либо хищниками, причем насекомоядные виды совершали этот переход примерно в три раза чаще.