Недавние исследования Университета Южной Дании (SDU) показывают, что морковь может повысить способность организма регулировать уровень сахара в крови и положительно влиять на состав кишечных бактерий. Это может быть полезно для лечения людей с диабетом 2-го типа.

Диабетом 2-го типа страдают миллионы людей по всему миру, и число случаев заболевания растет как в мире, так и в Дании. С 1996 года число диагностированных случаев только в королевстве выросло более чем в 4 раза. Стандартное лечение обычно включает в себя изменения в рационе питания и прием лекарств. При этом многие пациенты испытывают побочные эффекты.

Команда исследователей из SDU, университетской больницы Оденсе и Копенгагенского университета, считает, что морковь может стать натуральным дополнением к существующим методам лечения без побочных эффектов. Ученые изучали влияние моркови в течение 16 недель на мышах с диабетом 2-го типа. Мышей посадили на диету с высоким содержанием жиров, чтобы имитировать нездоровый образ жизни человека. Их разделили на две группы: одна получала диету, дополненную 10% сублимированным морковным порошком, в то время как другая получала диету без моркови.

Диеты были одинаковы по калориям, поэтому единственным различием были биоактивные соединения в моркови. Измерения глюкозы в крови показали, что группа, получавшая морковный порошок, продемонстрировала улучшенную регуляцию сахара.

Тест на толерантность к глюкозе измеряет, насколько хорошо организм регулирует уровень сахара в крови после потребления определенного количества сахара. В этом исследовании мышам давали раствор сахара, а его уровень в их крови измерялся с течением времени.

«Наше исследование показало, что морковь изменила состав микробиома кишечника — миллиардов микроорганизмов, живущих в кишечнике и играющих важную роль для пищеварения и здоровья в целом. У мышей, потреблявших морковь, наблюдался более здоровый баланс кишечных бактерий», — объясняет координатор проекта Мортен Кобек Ларсен, доцент кафедры клинических исследований SDU.

Кроме того, у этих мышей оказалось больше бактерий, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Эти небольшие молекулы, образующиеся при расщеплении бактериями пищевых волокон, помогают регулировать энергетический обмен веществ и уровень сахара в крови, одновременно поддерживая здоровье кишечника.

«Все, что мы едим, влияет на состав кишечных бактерий, — поясняет Ларсен. — Употребление моркови меняет баланс кишечных бактерий в сторону более здорового, что приносит пользу мышам с диабетом 2-го типа».

Морковь содержит биоактивные соединения, которые усиливают способность клеток усваивать сахар, тем самым помогая регулировать его уровень в крови. Эти биоактивные вещества, полученные из ненасыщенных жирных кислот, также присутствуют в других овощах семейства морковных, таких как петрушка, сельдерей и пастернак.

«Мы рассматриваем морковь как потенциальный компонент будущих диетических стратегий при диабете 2-го типа, — говорит Ларс Порскьер Кристенсен, профессор аналитической химии и химии натуральных продуктов. — Другие овощи семейства морковных могут обладать схожими свойствами».

При этом исследователи с осторожностью относятся к непосредственному применению полученных результатов к людям.

«В нашем исследовании использовалась модель на животных, и следующим шагом является проведение клинических испытаний, — объясняют они. — Такие исследования требуют больших затрат, поэтому мы работаем над привлечением внешнего финансирования для проведения небольших клинических испытаний моркови, содержащей относительно большое количество биологически активных соединений».

Команда предполагает, что это может проложить путь для более крупных клинических исследований, включая испытания на животных с очищенными биоактивными соединениями и тем самым подтвердить профилактическое действие моркови против диабета 2-го типа.

Предварительные результаты аналогичного исследования влияния моркови на рак толстой кишки показывают, что даже 30–40 граммов сырой или слегка обработанной моркови в день могут оказать благотворное воздействие.

По словам исследователей, концентрация биоактивных соединений сильно различается среди сортов моркови. Однако правильный сорт может обеспечить достаточные дозы этих соединений без необходимости использования концентрированных продуктов. Например, сорт «Ночная птица» или фиолетовая морковь содержат относительно высокие концентрации биоактивных веществ.

Приготовление пищи также влияет на количество полезных для здоровья веществ, но они не исчезают полностью. Даже при длительной жарке или кипячении некоторые биоактивные соединения сохраняются. По словам Кристенсена, сырая или немного обработанная морковь является наилучшим вариантом для сохранения как можно большего количества полезных соединений.

Основными биоактивными соединениями в моркови являются фалкаринол и фалкариндиол, которые овощ вырабатывает для защиты от грибковых инфекций. Помимо противогрибковых свойств, эти соединения обладают антибактериальным, противовоспалительным и цитотоксическим действием.

Биоактивные соединения — это органические химикаты биологического происхождения, которые влияют на физиологические процессы. Многие из них получены из растений и грибов и могут оказывать как полезное, так и вредное воздействие на человека.

Некоторые биоактивные соединения из растений и грибов используются в медицине, в то время как другие, содержащиеся в растительных продуктах питания, как полагают, способствуют укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Их эффект зависит от механизмов действия, биодоступности и концентрации в пище. Эти характеристики могут варьироваться в зависимости от сорта сельскохозяйственной культуры, выращивания и обработки.

Еда и график питания часто оказывает влияние на здоровье. Ранее исследователи обнаружили, что ограничение времени приема пищи до 10 часов в день повышает важные показатели здоровья сердца.