Ученые из Колумбийского университета в США обнаружили, что мозг разбивает происходящее в течение дня на отдельные части, похожие на главы в книге. Исследование подтверждает, что переходы между различными местами и видами деятельности вызывают заметные изменения в активности мозга, отмечая начало новых «глав».

Сегментация играет важную роль в том, как наш мозг воспринимает фрагменты жизни, хотя до недавнего времени было неясно, как именно он определяет, когда начинается и заканчивается каждая «глава». Новые исследования показывают, что этот процесс уникален для каждого человека и зависит от того, что является для нас важным и актуальным.

«Мы стремились оспорить представление о том, что резкие изменения в активности мозга при переходе к новому этапу дня обусловлены лишь внезапными внешними факторами, — отмечает Кристофер Балдассано, доцент психологии в Колумбийском университете. — Существовало мнение, что мозг просто реагирует на изменения в сенсорной информации. Наше исследование показало, что это не так: мозг активно структурирует наш жизненный опыт в значимые для нас блоки».

Исследовательская группа провела анализ 16 коротких аудиозаписей, каждый из которых был связан с одной из четырех локаций (ресторан, аэропорт, продуктовый магазин и лекционный зал) и одним из четырех сценариев (разрыв отношений, предложение руки и сердца, деловая сделка и приятная встреча).

В исследовании участвовали 415 человек, которых пригласили прослушать эти истории. В некоторых случаях за их мозговой активностью наблюдали, а в другим участникам предлагалось нажимать кнопку, когда они ощущали начало новой части рассказа.

Стоит отметить, что исследователи просили участников сосредоточиться на разных аспектах истории. Например, в рассказе о предложении руки и сердца в ресторане их могли попросить сосредоточить внимание либо на предложении, либо на заказе блюд. Это повлияло на неврологическое определение новых глав, показав, что мозг корректирует свои методы организации, основываясь на том, что мы считаем наиболее важным в данный момент. Текущие приоритеты и цели, а также прошлый опыт могут сыграть свою роль.

В дальнейшем исследователи намерены выяснить, как ожидания относительно будущих событий влияют на то, как люди воспринимают текущие ситуации и что остается в их памяти. Эти результаты раскрывают механизмы, которые демонстрируют, как прошлый опыт, представленный в виде схематических сценариев, влияет на формирование восприятия в настоящем.

Ранее исследование мозга мышей выявило неврологическую «эстафету», во время еды разделяющую активность на четыре отдельные фазы, которые позволяют животным не съесть слишком много или слишком мало.