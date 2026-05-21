Российские компании массово встраивают искусственный интеллект в рабочие процессы, но далеко не все успевают подумать о безопасности. Около 80% организаций уже используют ИИ в том или ином виде, при этом 45% не выделяют отдельный бюджет на защиту таких решений. Лишь четверть компаний имеют внутренние правила безопасной работы с ИИ-сервисами. Такие данные представили «Солар», Б1, Ассоциация ФинТех и HiveTrace на ЦИПР-2026.

Еще несколько лет назад нейросети чаще использовали для генерации текстов и изображений. Теперь компании двигаются глубже, давая ИИ доступ в документы, аналитику, клиентский сервис и внутренние базы знаний.

По данным исследования, в котором приняли участие представители ИТ и ИБ-направлений около 100 крупных российских компаний из различных отраслей, чаще всего ИИ сегодня внедряют для обработки документов, прогнозирования и аналитики, корпоративных баз знаний, клиентских чат-ботов и работы контакт-центров.

Параллельно растут и опасения бизнеса. Главным риском компании называют утечки данных — об этом сообщили 80% участников исследования. Еще 60% опасаются ошибок и некорректных ответов нейросетей. Более половины компаний также беспокоят компрометация внутренних баз знаний и источников данных.

Среди внешних угроз бизнес чаще всего выделяет автоматизацию кибератак с помощью ИИ (67%), генерацию вредоносного кода (54%) и дипфейки, которые могут использоваться для мошенничества и социальной инженерии (51%).

При этом крупные компании уже показывают, что ИИ постепенно превращается из эксперимента в рабочий инструмент.

Например, «Делимобиль» использует алгоритмы для динамического ценообразования и оценки чистоты автомобилей по фотографиям после завершения аренды. «Ростелеком» применяет ИИ в контакт-центрах и внутренних базах знаний. «Циан» автоматизировал модерацию объявлений: сейчас 95% жалоб обрабатываются автоматически, а время проверки сократилось до трех минут.

В промышленности ИИ помогает снижать риск ошибок и оптимизировать производство. В ТМК технологии используют для контроля качества сырья и расчета оптимальных параметров производства стали.

Эксперты связывают рост внедрения с тремя факторами: ИИ стал дешевле и доступнее, бизнес ищет способы компенсировать кадровый дефицит, а давление на эффективность заставляет автоматизировать повторяющиеся процессы.

Что это значит для бизнеса

Нейросети постепенно переходят из категории «интересная технология» в категорию обычной инфраструктуры — как CRM-система или корпоративный мессенджер.

Но вместе с автоматизацией появляется новый управленческий вопрос: компаниям придется считать не только выгоду от ИИ, но и стоимость ошибок, утечек данных и неправильных решений алгоритмов.

Для малого и среднего бизнеса это может стать следующим этапом цифровизации: сначала подключить ИИ, потом научиться безопасно с ним работать.

