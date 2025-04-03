Новое исследование психологов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что когда люди неоднократно переживают очень похожие события, воспоминания о них могут начать смешиваться. Эффект смешивания был сильнее всего у людей с повышенной тревожностью и у тех, кто демонстрировал более интенсивные физические реакции на эмоциональные события.

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Исследование было опубликовано в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. Оно предлагает новое понимание того, как эмоциональные переживания могут формировать воспоминания.

Большинство повседневных событий имеют много общих черт: утренняя поездка на работу может выглядеть почти одинаково изо дня в день, с небольшими различиями, такими как цвет проезжающей машины или человек, сидящий напротив.

Поскольку мозг должен отслеживать все эти похожие события, он постоянно работает над уменьшением путаницы. Одна из стратегий, которую, по мнению исследователей, использует мозг, — это преувеличение небольших различий между воспоминаниями, явление, известное как отталкивание памяти. Но до сих пор ученые не знали, как этот процесс может зависеть от эмоций или работать по-другому у людей, склонных к тревожности.

«Наш мозг прекрасно умеет хранить воспоминания, но перед ним стоит серьезная задача: многие наши переживания очень похожи. Подумайте о парковке на работе. Если вы сотни раз парковались на одной и той же стоянке, как вашему мозгу удается не перепутать сегодняшнее место со всеми остальными? Настоящее чудо памяти — это не просто запоминание. Оно заключается в том, чтобы вспомнить нужную вещь в нужное время», — говорит автор исследования Дэвид Клеветт, ассистент профессора Калифорнийского университета.

По его словам, один из способов, которым мозг решает эту проблему, — это слегка преувеличивать различия между похожими воспоминаниями. Это явление, известное как отталкивание памяти. Если два опыта перекрываются ровно настолько, чтобы создать помехи, мозг тонко искажает их, чтобы они ощущались более отчетливо.

«Например, если вчера я припарковался рядом со светло-красной машиной, а сегодня — с темно-красной, мой мозг может заставить светлую машину казаться еще светлее, а темную — еще темнее. Хотя это и создает небольшие неточности, это также помогает предотвратить путаницу, гарантируя, что я правильно запомню сегодняшнее парковочное место», — объясняет Клеветт.

Основываясь на этой работе, исследователи, по его словам, заинтересовались тем, как процесс отталкивания влияет на эмоциональные воспоминания. «Оттесняет ли это расстроившее вас событие на более дальний план по сравнению с аналогичными, спокойными воспоминаниями?» — уточняет он.

Клеветт утверждает, что это может быть полезно, особенно для эмоционального благополучия. Если воспоминания слишком размыты, то в будущем человек может эмоционально реагировать на все красные машины.

«Хотя этот пример описывает что-то относительно обыденное, размытость эмоциональных воспоминаний может затруднить различение опасных и безопасных ситуаций. Это может привести к тому, что страх перекинется на другие воспоминания, что приведет к развитию или сохранению эмоциональных расстройств», — объясняет исследователь.

Группа ученых провела эксперимент, в котором участники изучали пары объектов и лиц. В нем приняли участие 66 человек. Участникам показывали пары лиц, связанных с различными изображениями повседневных предметов, таких как блендеры или диваны. Для каждого объекта было две версии, которые были похожи по цвету.

Для некоторых участников обе версии были очень похожи по цвету, как два оттенка красного, близких друг к другу. Для других цвета были менее похожи, как светло-голубой и более темный синий. Это цветовое различие было разработано, чтобы измерить, насколько два воспоминания будут мешать друг другу, — очень похожие цвета должны вызывать больше помех.

Чтобы привнести эмоции в картину, иногда воспроизводился громкий, пугающий всплеск белого шума непосредственно перед тем, как участники видели одну из пар объект — лицо. Этот шум был предназначен для создания чувства возбуждения и легкого отвращения. Другим парам объект — лицо предшествовал нейтральный тон. Исследователи использовали расширение зрачков, как меру, насколько участники были возбуждены звуками.

«Люди по-разному реагируют на расстраивающие вещи, — объяснила соавтор Эрин Морроу, аспирантка в области когнитивной нейробиологии. — Один из способов измерить эту разницу — посмотреть на реакцию зрачков на пугающие шумы. У некоторых людей может наблюдаться более выраженная реакция зрачков, в то время как у других — менее выраженная. Это хороший способ количественно оценить физиологическую реактивность или то, насколько тревожными люди считают эти раздражающие звуки».

После каждого раунда изучения пар объект — лицо участники проходили тестирование на память. Им показывали один из объектов в оттенках серого, и они должны были использовать цветовой круг, чтобы выбрать цвет, который они помнили. Этот тест помог исследователям увидеть, изменились или исказились ли воспоминания участников о цветах объектов с течением времени.

Их также проверяли на способность помнить, какое лицо было связано с каждым объектом. Этот тест на ассоциативную память помог измерить, насколько схожие воспоминания мешали друг другу. В конце члены обеих групп заполняли анкеты для измерения уровня тревожности и депрессии.

Исследователи обнаружили, что люди научились ассоциировать лица с объектами в ходе эксперимента и улучшилась их цветовая память на объекты. Громкие звуковые всплески вызывали заметное расширение зрачков, то есть действительно вызывали физиологическое возбуждение у участников.

Однако результаты, касающиеся искажения памяти, оказались неожиданными. Вместо того чтобы обнаружить отталкивание памяти, когда запомненные цвета отодвигались дальше друг от друга, исследователи обнаружили притяжение памяти. Если цвета объектов были очень похожи, люди склонны были помнить их как еще более похожие, чем на самом деле. Этот эффект был более выражен для группы, которая видела очень похожие цвета, по сравнению с группой, которая видела менее похожие цвета.

«Основываясь на предыдущих исследованиях, мы изначально думали, что перекрывающиеся воспоминания будут отталкиваться друг от друга в ходе обучения, исходя из идеи, что умеренно похожие воспоминания больше всего выигрывают от разделения. Однако на самом деле мы обнаружили обратное: после повторных возможностей узнать перекрывающиеся события их воспоминания имели тенденцию смешиваться, а не разделяться», — сказала Морроу.

Также отмечается, что степень возбуждения человека, измеряемая по расширению зрачков во время фазы обучения, была связана с этим влечением памяти. Люди, которые демонстрировали большее расширение зрачков в ответ на звуки, с большей вероятностью демонстрировали влечение памяти к очень похожим по цвету объектам.

«Мы обнаружили, что люди, которые были более физиологически реактивны, с большей вероятностью вспоминали очень похожие события как размытые вместе, — объяснила Морроу. — Когда между воспоминаниями наблюдалась большая размытость, люди также были склонны путать другую релевантную информацию. Это происходило после того, как люди подвергались воздействию обоих событий несколько раз».

Кроме того, исследователи обнаружили, что люди, которые сообщили о более высоком уровне тревожности (то есть, как правило, более тревожные люди), демонстрировали большую привлекательность воспоминаний, особенно когда одно из похожих воспоминаний было связано с неприятным звуком. Это говорит о том, что тревожность может делать людей более склонными к смешиванию воспоминаний, особенно когда вовлечены негативные эмоции.

«Мы также обнаружили, что люди, которые сообщали о большей тревожности, с большей вероятностью испытывали размытость памяти между расстраивающим событием и похожим, обычным событием», — сказала Морроу. По ее словам, это было очевидно после того, как люди неоднократно подвергались воздействию обоих событий.

«Полезны или вредны эти искажения памяти, зависит от целей человека. Если у вас нет причин сохранять воспоминания очень четкими и было бы полезнее обобщать их по ситуациям, то их размывание может иметь смысл! Например, если это искажение памяти помогает вам научиться избегать ситуации, которая очень похожа на опасную, это может помочь вам оставаться в безопасности в будущем. Короче говоря, наши воспоминания пластичны, и это не всегда может быть плохо», — утверждает она.

Исследователи отметили некоторые ограничения своего исследования. Они использовали простые изображения объектов и базовых цветов, что отличается от сложных и насыщенных впечатлений, которые люди получают в повседневной жизни. Важно посмотреть, сохранятся ли эти результаты в более реалистичных сценариях.

Кроме того, искажения памяти развивались постепенно при повторных экспозициях, то есть предполагается, что этот процесс смешивания занимает время. Будущие исследования могут изучить, изменит ли результаты повышение важности для людей различать похожие воспоминания, возможно, приводя к отталкиванию памяти вместо притяжения.

«Мы могли бы с большей вероятностью увидеть отталкивание памяти, если бы мы сделали полезным хранение этих воспоминаний отдельно друг от друга, — отметила Морроу. — Цели имеют значение. У нас было время проверить память участников только на одно событие за раз. Если бы мы проверяли память на перекрывающиеся события одновременно, люди могли бы быть более мотивированы узнать свои тонкие различия и преувеличить эти различия в своей памяти».

Долгосрочная цель — понять, как эмоциональные состояния влияют на память в повседневной жизни и в сфере психического здоровья. По словам Клеветта, искажения памяти могут показаться нежелательными, но это небольшая цена за хорошо функционирующую систему памяти.

«Наши прошлые исследования изучали, как мозг преувеличивает различия в сенсорных деталях (например цветах), чтобы не допустить помех от схожих воспоминаний. Но память не просто растягивает детали — она также растягивает время», — заявил он.

Исследователь отмечает, что в текущей работе они изучают, как мозг тонко искажает чувство времени, чтобы соответствовать структуре нашего опыта. Например, когда человек перемещается из одного места в другое, его воспоминания естественным образом разделяют эти события. По результатам Клеветт утверждает, что мозг также идет на шаг дальше — он может преувеличивать временной разрыв между ними, будто они произошли дальше друг от друга во времени, чем на самом деле.

«Искривляя время таким образом, мозг не искажает реальность без причины. Это позволяет нам запоминать отдельные эпизоды, которые могут пригодиться нам в будущем. Помимо повседневной функции памяти, мы также заинтересованы в изучении того, как различные типы искажений памяти, особенно в эмоциональных обстоятельствах, связаны с состояниями психического здоровья, такими как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)», — заключает он.

Предыдущее исследование Чикагского университета ставит под сомнение устоявшиеся представления о том, как синаптическая пластичность влияет на память и обучение. Когда животные сталкиваются с новым опытом, связи между их нейронами, известные как синапсы, регулируются по силе в зависимости от активности мозга, которую он запускает. Этот процесс, называемый синаптической пластичностью, по широко распространенному мнению нейробиологов, играет ключевую роль в том, как хранятся воспоминания.