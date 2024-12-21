По результатам исследования, основанного на анализе страховых данных, беспилотные автомобили Waymo наносят меньше материального ущерба и причиняют менее серьезные травмы в авариях, чем автомобили, управляемые людьми.

Исследование было проведено в сотрудничестве Waymo и страховой компании Swiss Re, которые проанализировали данные о ДТП с автономными автомобилями Waymo в Финиксе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Остине. Затем они сравнили эти данные с показателями водителей, основанными на информации Swiss Re, которая охватывает более 500 тыс. заявлений.

Они обнаружили, что работа автомобилей Waymo была безопаснее, чем у людей: на 88% сократилось число претензий по поводу материального ущерба и на 92% — по поводу телесных повреждений. За 25,3 млн миль пробега Waymo столкнулась с девятью исками о возмещении материального ущерба и двумя исками о телесных повреждениях. По словам компании, средний человек, проехавший аналогичное расстояние, мог бы получить 78 исков о возмещении материального ущерба и 26 исков о телесных повреждениях.

Автомобили Waymo также продемонстрировали более высокие результаты по сравнению с новыми транспортными средствами, оборудованными самыми современными системами безопасности, такими как автоматическое экстренное торможение, система удержания в полосе и функция обнаружения слепых зон. В сравнении с этой группой, система автономного управления Waymo обеспечила снижение числа претензий по материальному ущербу на 86% и уменьшение количества исков по телесным повреждениям на 90%.

Такие компании, как Waymo и другие, утверждают, что беспилотные автомобили являются жизненно важным решением для борьбы с кризисом, связанным с гибелью людей в результате дорожно-транспортных происшествий, число которых в США достигает около 40 тыс. случаев в год. Эти компании подчеркивают, что беспилотные транспортные средства не подвержены таким человеческим факторам, как алкогольное опьянение, усталость или рассеянность, которые часто становятся причинами аварий и несчастных случаев.

Однако в вопросе безопасности беспилотных автомобилей пока не существует полной уверенности. Это связано, прежде всего, с тем, что на дорогах значительно меньше беспилотных автомобилей по сравнению с транспортными средствами, управляемыми людьми. Люди проезжают примерно 160 млн км без смертельных дорожно-транспортных происшествий, поэтому, скорее всего, потребуется накопить сотни миллионов километров, пройденных автономными автомобилями, прежде чем можно будет проводить более значимые и точные сравнения в области безопасности.

Многие урбанисты считают, что решение проблемы безопасности на дорогах связано со снижением числа автомобилей и созданием сообществ, ориентированных на экотранспорт, включая велосипеды, общественный транспорт и пешие прогулки. Waymo, одна из немногих компаний, которая убеждена в том, что беспилотные автомобили помогут снизить количество аварий, и готова публиковать данные об инцидентах на дорогах для подтверждения своих слов.

Ранее компания Waymo, принадлежащая Alphabet, пополнила свой парк роботакси электромобилями южнокорейского концерна Hyundai Motor. Это решение было принято в связи с расширением деятельности Waymo в США.